5 из 16. Поклонники ЦСКА вновь доминируют в Конкурсе прогнозов

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02 марта 2021, 09:10

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.

Болельщики ЦСКА во втором месяце 2021 года в очередной раз подтвердили теорию о том, что именно они являются самыми активными участниками конкурса. Сразу 5 (из 16) групп на предварительном этапе удалось выиграть «армейцам», и именно их представитель стал победителем финальной пульки. Более того, отрыв Leha-ha50 от ближайшего преследователя составил огромные 12 тысяч баллов. Что ж, остается только пожелать фанатам других клубов такой же удачи в конкурсе прогнозов. Тягаться с «красно-синими» там крайне непросто, но чем сложнее вызов, тем интереснее!

Призёры Конкурса прогнозов Пользователь Выигрыш 1. Leha-ha50

Группа Альберта Шестернева 58347 2. Q-J-G

Группа Виктора Понедельника 46862 3. shlomo

Группа Всеволода Боброва 25421 4. sv_1969

Лучшее 2-е место 14600 5. STVA 1

Группа Эдуарда Стрельцова 14096 6. ОПС

Группа Константина Бескова 9709 7. Дмитрий Климович 3

Группа Рината Дасаева 2484 8. Федор Паршунин

Лучшее 2-е место 2345 9. 1bear

Группа Юрия Гаврилова 2018 10. drug01

Группа Федора Черенкова 1577 11. mihaluch

Группа Олега Протасова 1442 12. beefs

Группа Григория Федотова 1230 13. Cat01

Группа Валерия Воронина 774 14. particular

Группа Игоря Численко 730 15*. Gahi

Группа Никиты Симоняна 0 16*. Futurista

Лучшее 2-е место 0 17*. R0100V

Группа Олега Блохина 0 18*. КЭТиК

Группа Игоря Нетто 0 19*. ШМЕЛЬ-258

Группа Валентина Иванова 0

20-м призером главного конкурса стал пользователь Introvert как победитель в группе Заболотного.

* — за счет доп. показателей.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за 2021 год. Лучший результат на данный момент имеет Loko57, чей процент угаданных ставок составил впечатляющие 78 процентов.

* ROI — возврат инвестиций.