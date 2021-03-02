ГлавнаяНовости

5 из 16. Поклонники ЦСКА вновь доминируют в Конкурсе прогнозов

02 марта 2021, 09:10

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.

Болельщики ЦСКА во втором месяце 2021 года в очередной раз подтвердили теорию о том, что именно они являются самыми активными участниками конкурса. Сразу 5 (из 16) групп на предварительном этапе удалось выиграть «армейцам», и именно их представитель стал победителем финальной пульки. Более того, отрыв Leha-ha50 от ближайшего преследователя составил огромные 12 тысяч баллов. Что ж, остается только пожелать фанатам других клубов такой же удачи в конкурсе прогнозов. Тягаться с «красно-синими» там крайне непросто, но чем сложнее вызов, тем интереснее!

Призёры Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. ЦСКА Leha-ha50
Группа Альберта Шестернева		 58347
2. Q-J-G
Группа Виктора Понедельника		 46862
3. Оренбург shlomo
Группа Всеволода Боброва		 25421
4. sv_1969
Лучшее 2-е место		 14600
5. STVA 1
Группа Эдуарда Стрельцова		 14096
6. ОПС
Группа Константина Бескова		 9709
7. ЦСКА Дмитрий Климович 3
Группа Рината Дасаева		 2484
8. Крылья Советов Федор Паршунин
Лучшее 2-е место		 2345
9. 1bear
Группа Юрия Гаврилова		 2018
10. ЦСКА drug01
Группа Федора Черенкова		 1577
11. Балтика mihaluch
Группа Олега Протасова		 1442
12. Шахтёр beefs
Группа Григория Федотова		 1230
13. Cat01
Группа Валерия Воронина		 774
14. ЦСКА particular
Группа Игоря Численко		 730
15*. Gahi
Группа Никиты Симоняна		 0
16*. Спартак Futurista
Лучшее 2-е место		 0
17*. Ростов R0100V
Группа Олега Блохина		 0
18*. Милан КЭТиК
Группа Игоря Нетто		 0
19*. ЦСКА ШМЕЛЬ-258
Группа Валентина Иванова		 0

20-м призером главного конкурса стал пользователь Introvert как победитель в группе Заболотного.

* — за счет доп. показателей.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за 2021 год. Лучший результат на данный момент имеет Loko57, чей процент угаданных ставок составил впечатляющие 78 процентов.

Процент угаданных ставок за год
Пользователь Ср. к. ROI %
1. Локомотив Loko57 1.28 -2 78
2. Зенит Zenit_84 75
3. ЦСКА David Young 1.32 -4 71
4. Галатасарай Шишанутый 70
5. Тоттенхэм Amicur 1.77 19 69
6. Спартак ABir 1.38 -5 69
7. Спартак Варвар7 2.09 27 64
8. Voron392 1.79 4 64
9. berda2003 1.58 4 64
10. Оренбург shlomo 64
11. gorman07 1.87 16 63
12. Балтика mihaluch 1.65 1 62
13. Крылья Советов Федор Паршунин 1.52 -6 62
14. Болот Сарбанов 1.74 5 61
15. ЦСКА VeniaminS 1.72 3 61
16. ssakalas1 1.68 -3 59
17. Шахтёр beefs 1.42 -12 59
18. zooveterinar 59
19. ЦСКА Alexey24 2.19 30 58
20. kuzma1985 2.11 12 57

* ROI — возврат инвестиций.

Все новости
Когда всё решили 3 очка. В Fantasy прежний лидер, но крутая интрига
02 марта Комментарии1
«Гудисон Парк» или «Кинг Пауэр»? Пройди тест на знание английских стадионов
28 февраля Комментарии0
Взлет «Черной звезды» и традиционный лидер. Итоги Fantasy за январь
02 февраля Комментарии2
Золотой дубль ЦСКА и прогресс «Ростова». Итоги конкурса прогнозов за январь
02 февраля Комментарии4
Отцы и дети. Проверь свои знания о футбольных династиях
14 января Комментарии0
«Галатасарай» и администраторы побеждают в Fantasy. Итоги за декабрь
02 января Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
02 марта в 10:33
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫЙ!!!
Ironigor
Ironigor
02 марта в 09:19
Красная Армия всех сильней !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100