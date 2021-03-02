5 из 16. Поклонники ЦСКА вновь доминируют в Конкурсе прогнозов

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.
Болельщики ЦСКА во втором месяце 2021 года в очередной раз подтвердили теорию о том, что именно они являются самыми активными участниками конкурса. Сразу 5 (из 16) групп на предварительном этапе удалось выиграть «армейцам», и именно их представитель стал победителем финальной пульки. Более того, отрыв Leha-ha50 от ближайшего преследователя составил огромные 12 тысяч баллов. Что ж, остается только пожелать фанатам других клубов такой же удачи в конкурсе прогнозов. Тягаться с «красно-синими» там крайне непросто, но чем сложнее вызов, тем интереснее!
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|
Leha-ha50
Группа Альберта Шестернева
|58347
|2.
|
Q-J-G
Группа Виктора Понедельника
|46862
|3.
|
shlomo
Группа Всеволода Боброва
|25421
|4.
|
sv_1969
Лучшее 2-е место
|14600
|5.
|
STVA 1
Группа Эдуарда Стрельцова
|14096
|6.
|
ОПС
Группа Константина Бескова
|9709
|7.
|
Дмитрий Климович 3
Группа Рината Дасаева
|2484
|8.
|
Федор Паршунин
Лучшее 2-е место
|2345
|9.
|
1bear
Группа Юрия Гаврилова
|2018
|10.
|
drug01
Группа Федора Черенкова
|1577
|11.
|
mihaluch
Группа Олега Протасова
|1442
|12.
|
beefs
Группа Григория Федотова
|1230
|13.
|
Cat01
Группа Валерия Воронина
|774
|14.
|
particular
Группа Игоря Численко
|730
|15*.
|
Gahi
Группа Никиты Симоняна
|0
|16*.
|
Futurista
Лучшее 2-е место
|0
|17*.
|
R0100V
Группа Олега Блохина
|0
|18*.
|
КЭТиК
Группа Игоря Нетто
|0
|19*.
|
ШМЕЛЬ-258
Группа Валентина Иванова
|0
20-м призером главного конкурса стал пользователь Introvert как победитель в группе Заболотного.
* — за счет доп. показателей.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за 2021 год. Лучший результат на данный момент имеет Loko57, чей процент угаданных ставок составил впечатляющие 78 процентов.
|Пользователь
|Ср. к.
|ROI
|%
|1.
|Loko57
|1.28
|-2
|78
|2.
|Zenit_84
|75
|3.
|David Young
|1.32
|-4
|71
|4.
|Шишанутый
|70
|5.
|Amicur
|1.77
|19
|69
|6.
|ABir
|1.38
|-5
|69
|7.
|Варвар7
|2.09
|27
|64
|8.
|Voron392
|1.79
|4
|64
|9.
|berda2003
|1.58
|4
|64
|10.
|shlomo
|64
|11.
|gorman07
|1.87
|16
|63
|12.
|mihaluch
|1.65
|1
|62
|13.
|Федор Паршунин
|1.52
|-6
|62
|14.
|Болот Сарбанов
|1.74
|5
|61
|15.
|VeniaminS
|1.72
|3
|61
|16.
|ssakalas1
|1.68
|-3
|59
|17.
|beefs
|1.42
|-12
|59
|18.
|zooveterinar
|59
|19.
|Alexey24
|2.19
|30
|58
|20.
|kuzma1985
|2.11
|12
|57
* ROI — возврат инвестиций.