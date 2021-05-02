Развязка в стиле Примеры и 96% угаданных ставок. Итоги апрельского КП

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.
В прошедшем месяце в Конкурсе победа осталась за пользователем sv_1969. Однако его преимущество над преследователями было не столь большим. На расстоянии чуть более тысячи баллов расположился поклонник ЦСКА Ironigor, а третьим стал пользователь КЭТиК, чье отставание от второй позиции составило ту же тысячу очков. А вот уже 4-е место отстало от лидирующей тройки более чем на 6 тысяч очков. Ситуация чем-то напоминает развязку сезона в Испании, где лидеры тоже ушли в серьезный отрыв и разыгрывают сейчас золотые медали строго между собой.
Нельзя не отметить, что в топ-20 Конкурса оказались поклонники таких клубов, как «Барселона», «Динамо» Москва, «Арсенал» и «Шахтёр» — нетривиальное событие, не всегда видим именно такой набор команд. Впрочем, «командное первенство» вновь осталось за ЦСКА — его поклонники первенствовали в апреле сразу в 4 группах предварительного этапа. Также именно фанат ЦСКА Leha-ha50 выиграл в апреле утешительную группу имени Заболотного.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|
sv_1969
Приз худи или футболка и vip-статус
|22080
|2.
|
Ironigor
Приз худи или футболка и vip-статус
|20845
|3.
|
КЭТиК
Приз худи или футболка и vip-статус
|19800
|4.
|
stanichnik
Приз футболка и vip-статус
|13711
|5.
|
ОПС
Приз футболка и vip-статус
|9870
|6.
|
mihaluch
Приз футболка и vip-статус
|9715
|7.
|
Ангел неБесГрешен
Приз футболка и vip-статус
|6129
|8.
|
beefs
Приз футболка и vip-статус
|2959
|9.
|
Gahi
Приз футболка и vip-статус
|2875
|10.
|
Федор Паршунин
Приз футболка и vip-статус
|1566
|11.
|
Брулин
Приз футболка и vip-статус
|1483
|12.
|
Против ЦСКА
Приз футболка и vip-статус
|1210
|13*.
|
ДСА
Приз футболка и vip-статус
|0
|14*.
|
Дмитрий Климович 3
Приз футболка и vip-статус
|0
|15*.
|
ЦСКА ПЕРВЫЙ
Приз футболка и vip-статус
|0
|16*.
|
ФорвардЪ
Приз футболка и vip-статус
|0
|17*.
|
aNOOBis
Приз футболка и vip-статус
|0
|18*.
|
shlomo
Приз футболка и vip-статус
|0
|19*.
|
1bear
Приз футболка и vip-статус
|0
20-м призером главного конкурса стал пользователь Leha-ha50 как победитель в группе Заболотного.
* — за счет доп. показателей.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за апрель.
Лидером месяца стал Шишанутый, который добился действительно удивительного показателя — 96%. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что средний коэффициент его ставок составил сверхосторожные 1.02.
|
Пользователь
|
Ср. к.
|
ROI
|
%
|1.
|Шишанутый
|1.02
|-2
|96
|2.
|David Young
|83
|3.
|beefs
|1.4
|18
|81
|4.
|Loko57
|1.2
|-3
|81
|5.
|1bear
|78
|6.
|idres
|1.41
|0
|74
|7.
|Mekail
|1.39
|-2
|74
|8.
|Tolik33387
|1.45
|3
|73
|9.
|shlomo
|72
|10.
|gorman07
|1.75
|22
|71
|11.
|marut
|1.37
|-7
|71
|12.
|Djebrael
|1.36
|-7
|71
|13.
|Мaлик
|1.36
|-7
|71
|14.
|izrafel
|1.33
|-10
|71
|16.
|Сварожич
|1.33
|-10
|71
|15.
|Накир
|1.32
|-10
|71
|17.
|Ванечка
|1.41
|3
|70
|18.
|Вoлхв
|1.4
|-10
|68
|19.
|dadrail
|1.37
|-12
|68
|20.
|hаrut
|1.36
|-12
|68
* ROI — возврат инвестиций.