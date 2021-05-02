Развязка в стиле Примеры и 96% угаданных ставок. Итоги апрельского КП

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02 мая 2021, 10:46

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

В прошедшем месяце в Конкурсе победа осталась за пользователем sv_1969. Однако его преимущество над преследователями было не столь большим. На расстоянии чуть более тысячи баллов расположился поклонник ЦСКА Ironigor, а третьим стал пользователь КЭТиК, чье отставание от второй позиции составило ту же тысячу очков. А вот уже 4-е место отстало от лидирующей тройки более чем на 6 тысяч очков. Ситуация чем-то напоминает развязку сезона в Испании, где лидеры тоже ушли в серьезный отрыв и разыгрывают сейчас золотые медали строго между собой.

Нельзя не отметить, что в топ-20 Конкурса оказались поклонники таких клубов, как «Барселона», «Динамо» Москва, «Арсенал» и «Шахтёр» — нетривиальное событие, не всегда видим именно такой набор команд. Впрочем, «командное первенство» вновь осталось за ЦСКА — его поклонники первенствовали в апреле сразу в 4 группах предварительного этапа. Также именно фанат ЦСКА Leha-ha50 выиграл в апреле утешительную группу имени Заболотного.

20-м призером главного конкурса стал пользователь Leha-ha50 как победитель в группе Заболотного.

* — за счет доп. показателей.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за апрель.

Лидером месяца стал Шишанутый, который добился действительно удивительного показателя — 96%. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что средний коэффициент его ставок составил сверхосторожные 1.02.

Процент угаданных ставок за месяц Пользователь Ср. к. ROI % 1. Шишанутый 1.02 -2 96 2. David Young 83 3. beefs 1.4 18 81 4. Loko57 1.2 -3 81 5. 1bear 78 6. idres 1.41 0 74 7. Mekail 1.39 -2 74 8. Tolik33387 1.45 3 73 9. shlomo 72 10. gorman07 1.75 22 71 11. marut 1.37 -7 71 12. Djebrael 1.36 -7 71 13. Мaлик 1.36 -7 71 14. izrafel 1.33 -10 71 16. Сварожич 1.33 -10 71 15. Накир 1.32 -10 71 17. Ванечка 1.41 3 70 18. Вoлхв 1.4 -10 68 19. dadrail 1.37 -12 68 20. hаrut 1.36 -12 68

* ROI — возврат инвестиций.