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Развязка в стиле Примеры и 96% угаданных ставок. Итоги апрельского КП

02 мая 2021, 10:46

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

В прошедшем месяце в Конкурсе победа осталась за пользователем sv_1969. Однако его преимущество над преследователями было не столь большим. На расстоянии чуть более тысячи баллов расположился поклонник ЦСКА Ironigor, а третьим стал пользователь КЭТиК, чье отставание от второй позиции составило ту же тысячу очков. А вот уже 4-е место отстало от лидирующей тройки более чем на 6 тысяч очков. Ситуация чем-то напоминает развязку сезона в Испании, где лидеры тоже ушли в серьезный отрыв и разыгрывают сейчас золотые медали строго между собой.

Нельзя не отметить, что в топ-20 Конкурса оказались поклонники таких клубов, как «Барселона», «Динамо» Москва, «Арсенал» и «Шахтёр» — нетривиальное событие, не всегда видим именно такой набор команд. Впрочем, «командное первенство» вновь осталось за ЦСКА — его поклонники первенствовали в апреле сразу в 4 группах предварительного этапа. Также именно фанат ЦСКА Leha-ha50 выиграл в апреле утешительную группу имени Заболотного.

Итоги Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. sv_1969
Приз худи или футболка и vip-статус		 22080
2. ЦСКА Ironigor
Приз худи или футболка и vip-статус		 20845
3. Милан КЭТиК
Приз худи или футболка и vip-статус		 19800
4. Динамо stanichnik
Приз футболка и vip-статус		 13711
5. ОПС
Приз футболка и vip-статус		 9870
6. Балтика mihaluch
Приз футболка и vip-статус		 9715
7. Зенит Ангел неБесГрешен
Приз футболка и vip-статус		 6129
8. Шахтёр beefs
Приз футболка и vip-статус		 2959
9. Gahi
Приз футболка и vip-статус		 2875
10. Крылья Советов Федор Паршунин
Приз футболка и vip-статус		 1566
11. Барселона Брулин
Приз футболка и vip-статус		 1483
12. Против ЦСКА
Приз футболка и vip-статус		 1210
13*. Спартак ДСА
Приз футболка и vip-статус		 0
14*. ЦСКА Дмитрий Климович 3
Приз футболка и vip-статус		 0
15*. ЦСКА ЦСКА ПЕРВЫЙ
Приз футболка и vip-статус		 0
16*. ЦСКА ФорвардЪ
Приз футболка и vip-статус		 0
17*. Арсенал aNOOBis
Приз футболка и vip-статус		 0
18*. Оренбург shlomo
Приз футболка и vip-статус		 0
19*. 1bear
Приз футболка и vip-статус		 0

20-м призером главного конкурса стал пользователь Leha-ha50 как победитель в группе Заболотного.
* — за счет доп. показателей.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за апрель.

Лидером месяца стал Шишанутый, который добился действительно удивительного показателя — 96%. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что средний коэффициент его ставок составил сверхосторожные 1.02.

Процент угаданных ставок за месяц

Пользователь

Ср. к.

ROI

%
1. Галатасарай Шишанутый 1.02 -2 96
2. ЦСКА David Young 83
3. Шахтёр beefs 1.4 18 81
4. Локомотив Loko57 1.2 -3 81
5. 1bear 78
6. idres 1.41 0 74
7. Mekail 1.39 -2 74
8. Tolik33387 1.45 3 73
9. Оренбург shlomo 72
10. gorman07 1.75 22 71
11. marut 1.37 -7 71
12. Оренбург Djebrael 1.36 -7 71
13. Мaлик 1.36 -7 71
14. Оренбург izrafel 1.33 -10 71
16. Сварожич 1.33 -10 71
15. Накир 1.32 -10 71
17. Ванечка 1.41 3 70
18. Оренбург Вoлхв 1.4 -10 68
19. dadrail 1.37 -12 68
20. hаrut 1.36 -12 68

* ROI — возврат инвестиций.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
02 мая в 11:25
Поздравляю победителей и призеров!
drug01
drug01
02 мая в 11:00
Ещё один месяц прошёл
Ironigor
Ironigor
02 мая в 10:51
ВСЕМ РЕСПЕКТ !!! С ВЕЛИКОЙ СВЕТЛОЙ ПАСХОЙ ВАС !!! ЖИВИТЕ В МИРЕ!!! ВСЕМ ДОБРА !!!
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