Бывший вратарь «Зенита» прокомментировал досрочную победу питерского клуба в чемпионате России.

Ещё не так давно мне задавали вопрос, «Зенит» — это новый ПСЖ ? Новый «Ювентус», новая «Бавария», но вот уже сегодня чемпионом Италии стал «Интер», а тот же «Ювентус» вообще ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а в чемпионате Франции идёт борьба среди «Монако», «Лиона», «Лилля» и ПСЖ , там ни разу не доминирует над всеми. Да и в том же чемпионате Германии «Лейпциг» вполне упорно боролся с «Баварией», но стали упускать важные очки в матчах, где, по идее, должны были их брать.

Я бы не ставил никакую из команд в ряд очевидных чемпионов, ведь итоговая турнирная таблица зависит от каждой из её участниц. Там, где «Зенит» смог забрать очки, другие не смогли. Из года в год в нашем чемпионате идет вполне упорная борьба, но наступает момент, когда прямой конкурент упускает важную победу, теряет очки. Как бы мне ни хотелось, чтобы «Зенит» постоянно становился чемпионом из года в год, я убежден, что в России чемпионом может стать любая команда, команда, которая играет стабильно, которая на 100% выкладывается в каждом матче, которой в конце концов везёт. Каждая из участниц чемпионата России является конкурентом. Абсолютно каждая команда.

Сергей Богданович определённо вписал своё имя золотыми буквами в историю «Зенита», в историю российского футбола в целом.