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Малафеев: «В России чемпионом может стать любая команда»

03 мая 2021, 00:19

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал досрочную победу питерского клуба в чемпионате России.

Ещё не так давно мне задавали вопрос, «Зенит» — это новый ПСЖ? Новый «Ювентус», новая «Бавария», но вот уже сегодня чемпионом Италии стал «Интер», а тот же «Ювентус» вообще ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а в чемпионате Франции идёт борьба среди «Монако», «Лиона», «Лилля» и ПСЖ, там ни разу не доминирует над всеми. Да и в том же чемпионате Германии «Лейпциг» вполне упорно боролся с «Баварией», но стали упускать важные очки в матчах, где, по идее, должны были их брать.

Я бы не ставил никакую из команд в ряд очевидных чемпионов, ведь итоговая турнирная таблица зависит от каждой из её участниц. Там, где «Зенит» смог забрать очки, другие не смогли. Из года в год в нашем чемпионате идет вполне упорная борьба, но наступает момент, когда прямой конкурент упускает важную победу, теряет очки. Как бы мне ни хотелось, чтобы «Зенит» постоянно становился чемпионом из года в год, я убежден, что в России чемпионом может стать любая команда, команда, которая играет стабильно, которая на 100% выкладывается в каждом матче, которой в конце концов везёт. Каждая из участниц чемпионата России является конкурентом. Абсолютно каждая команда.

Сергей Богданович определённо вписал своё имя золотыми буквами в историю «Зенита», в историю российского футбола в целом.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 11:04
ну да,любая газпромовская команда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ G12ridul (комментарий удален) (раскрыть)
03 мая в 19:03
За эти же годы Газпром потратил из госбюджета на миллеровскую игрушку наверное более миллиарда. Там с учетом трансферов, контрактов и откатов посчитать невозможно.
cska1948
cska1948
03 мая в 10:29
Малафеев: «В России чемпионом может стать любая команда»
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Как можно на публику говорить то, во что сам не веришь?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
03 мая в 09:24
Ага, и президентом в России каждый может стать
STVA 1
STVA 1
03 мая в 07:12
Слава лукавит на счёт любой!
yrasikos22
yrasikos22
03 мая в 06:52
Кроме Спартака,16 лет без побед !!! даже у Рубина больше...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 мая в 06:17
Согласен с Малофеевым!
Василий 50
Василий 50
03 мая в 04:28
Так уж и любая...
Tostao
Tostao
03 мая в 03:18
Последняя фраза про золотые буквы... Хм... А какой цвет эти же буквы преобретают из года в год в розыгрышах еврокубков? Даже сказать неудобно..
Ironigor
Ironigor
03 мая в 02:16, ред.
Одна команда Зенит !!!
ТТ
ТТ
03 мая в 00:43
При наличии административного и финансового ресурса в России чемпионом может стать любая команда,даже дворовая!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
03 мая в 00:43
Малафеев: «В России чемпионом может стать любая команда»,
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.....если у нее будет такая же труба , как у нас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 мая в 00:23
Просто он фразу не договорил. В России чемпионом может стать любая команда, у которой на футболках написано волшебное слово "ГАЗПРОМ"
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