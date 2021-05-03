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Михаил Кержаков: «Победить „Локомотив“ — это жирнейшая точка!»

03 мая 2021, 00:03

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал досрочное завоевание чемпионства питерским клубом.

Чувства самые радужные! Сезон получился непростым: были как позитивные моменты, так и негативные. Но нам хватило эмоций и мастерства, чтобы в третий раз подряд стать чемпионами.

Победить «Локомотив» — это жирнейшая точка! Если бы мне сказали, что будет 6:1 — я бы не поверил. «Локомотив» — великолепная команда, да и тренер доказал, что он очень квалифицированный. Но сегодня так получилось, что всё залетело: голы Дзюбы и Малкома — просто на загляденье.

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swed27
swed27
03 мая в 06:33
Слава чемпионам
КЭТиК
КЭТиК
03 мая в 06:20
Вот так весь сезон надо играть.
stanichnik
stanichnik
03 мая в 00:34
Удача вчера была на стороне чемпиона
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