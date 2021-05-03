Михаил Кержаков: «Победить „Локомотив“ — это жирнейшая точка!»

Голкипер «Зенита» прокомментировал досрочное завоевание чемпионства питерским клубом.

Чувства самые радужные! Сезон получился непростым: были как позитивные моменты, так и негативные. Но нам хватило эмоций и мастерства, чтобы в третий раз подряд стать чемпионами.

Победить «Локомотив» — это жирнейшая точка! Если бы мне сказали, что будет 6:1 — я бы не поверил. «Локомотив» — великолепная команда, да и тренер доказал, что он очень квалифицированный. Но сегодня так получилось, что всё залетело: голы Дзюбы и Малкома — просто на загляденье.