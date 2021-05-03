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Тедеско: «Я недоволен, потому что играли сегодня плохо»

03 мая 2021, 20:13
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

Я недоволен, потому что играли сегодня плохо. Это правда. Тем не менее мы одержали победу. Это важно в конце сезона. У нас были такие матчи, когда мы играли хорошо, но не выигрывали. Сегодня мы играли не настолько хорошо, но выиграли. Поэтому такая ситуация.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
04 мая в 13:44
Играли не только плохо — играли отвратительно
Отдайте своё место "Рубину" и нечего лезть в ЛЧ
с такой игрой
Такое впечатление, что с командой не работают.
Что у них в головах?
Команда просто психологически не готова
к серьёзным турнирам, зачем будет опять позориться
112910415
112910415
04 мая в 06:07
да, качество игры не порадовало, но ...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
03 мая в 21:53
Результат сильно давил - это бывает.
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
03 мая в 21:45
Вот именно, что туляки бились, а Спартак после первого гола ходил пешком. Чуть очки не потеряли.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 мая в 21:10
Матч на матч не приходится. Сегодня была вполне равная игра, много борьбы , причем жесткой борьбы. Арсеналу отступать было некуда , парни бились как могли. Но Спартак все же помастеровитее , потому и победили. Арсенал свои немногочисленные моменты не использовал, Спартак же забил трижды, правда один в свои ворота, но это просто несчастный случай.
Осталось два тура , они и расставят команды по местам.
Всем здоровья.
makkie
makkie
03 мая в 20:43
Тот случай, когда игра забудется, а счет останется.
Сыграли неважно, главное победили!
протон1
протон1
03 мая в 20:27
тедеско могли бы оставить. щас придет какой нить физ рук. как олич. и будут ждать год. затем уволят. за 3 место
карреру можно
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 20:25
Шлехт,ой зер шлехт! Но победиль.
shlomo
shlomo
03 мая в 20:23
Случайный выигрыш...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 мая в 20:20
Согласен,играли плохо,но выиграли!
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