Тедеско: «Я недоволен, потому что играли сегодня плохо»

Главный тренер «Спартака» подвёл итоги матча 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

Я недоволен, потому что играли сегодня плохо. Это правда. Тем не менее мы одержали победу. Это важно в конце сезона. У нас были такие матчи, когда мы играли хорошо, но не выигрывали. Сегодня мы играли не настолько хорошо, но выиграли. Поэтому такая ситуация.