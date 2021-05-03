Ещенко: «Мы обязаны брать шесть очков в последних матчах»

Защитник «Спартака» прокомментировал победу в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

Отдали инициативу после забитого гола, потому что переживали за результат. Последние пять минут первого тайма не получались, нужно было подержать мяч и спокойно доводить до победы в первом тайме.

Тедеско положительно нас настроил в перерыве. Но меня не было, я ушёл разминаться. Раз выиграли – положительно. Мы обязаны брать шесть очков в последних матчах, почему нет? Других планов не было.