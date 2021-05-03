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Ещенко: «Мы обязаны брать шесть очков в последних матчах»

03 мая 2021, 20:10
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

Отдали инициативу после забитого гола, потому что переживали за результат. Последние пять минут первого тайма не получались, нужно было подержать мяч и спокойно доводить до победы в первом тайме.

Тедеско положительно нас настроил в перерыве. Но меня не было, я ушёл разминаться. Раз выиграли – положительно. Мы обязаны брать шесть очков в последних матчах, почему нет? Других планов не было.

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112910415
112910415
04 мая в 08:54
обязаны, обязаны ...
но у соперников своё мнение по этой теме
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 20:26
Берите,кто мешает???
ermak6848
ermak6848
03 мая в 20:16
с ПОБЕДОЙ! спартачи!!!
STVA 1
STVA 1
03 мая в 20:11
Посмотрим как будет
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