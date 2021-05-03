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Мостовой: «Теперь „Спартак“ — фаворит в борьбе за второе место!»

03 мая 2021, 20:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

До игры ещё говорили, что у «Спартака» хороший шанс вернуть себе второе место. Понятное дело, что всё это было не легко и скользко. Но всё решила грубейшая ошибка защитника, а «Спартак» ею воспользовался. Теперь «Спартак» — фаворит в борьбе за второе место!

Ещё с приходом Мозеса я говорил, что он сильный игрок. Не просто так он играл в топовых лигах и командах. Сначала он сыграл здорово – все говорили одно. Потом он сыграл невзрачно – начали говорить обратное. Как у нас любят. Но в клубе есть люди, которые отвечают за такие вопросы, как выкуп футболистов, вот пусть и думают.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 09:01
не расслабляться ни на минуту !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 мая в 00:32
Что значит "теперь" ???
Спартак и был фаворитом...
Sadisto
Sadisto
04 мая в 00:04
Мостовой думал, что ему предложат:))))
ermak6848
ermak6848
03 мая в 20:32
Время покажет
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 20:24
За два матча можно всё профукать,"Спартак" как никто умеет это делать.Будет стараться...
quinn-se
quinn-se
03 мая в 20:04
Только при условии, что Кутепов и Маслов прекратят своё соревнование, кто больше забьет в свои ворота))
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