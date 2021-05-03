Мостовой: «Теперь „Спартак“ — фаворит в борьбе за второе место!»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

До игры ещё говорили, что у «Спартака» хороший шанс вернуть себе второе место. Понятное дело, что всё это было не легко и скользко. Но всё решила грубейшая ошибка защитника, а «Спартак» ею воспользовался. Теперь «Спартак» — фаворит в борьбе за второе место!

Ещё с приходом Мозеса я говорил, что он сильный игрок. Не просто так он играл в топовых лигах и командах. Сначала он сыграл здорово – все говорили одно. Потом он сыграл невзрачно – начали говорить обратное. Как у нас любят. Но в клубе есть люди, которые отвечают за такие вопросы, как выкуп футболистов, вот пусть и думают.