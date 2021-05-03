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Рианчо: «Думаю, „Спартак“ будет играть в Лиге чемпионов»

03 мая 2021, 20:41
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу московского клуба в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

Сегодняшняя победа — одна из самых важных в сезоне для «Спартака». Теперь наконец-то всё в руках команды. Это очень хорошо. Если «Спартак» выиграет два оставшихся матча, он будет в Лиге чемпионов.

«Спартаку» очень важно быть в Лиге чемпионов. Такие команды обязаны играть там. Я надеюсь и желаю, чтобы это получилось. Команда на верном пути. У них есть все шансы. Думаю, «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов.

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112910415
112910415
04 мая в 08:45
шансы пока подрастают
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
03 мая в 23:12
Хоть я никогда и не был любителем Спартака, но сейчас если поменяется ситуация с главным тренером, думаю игра Спартака станет интереснее. Тем самым мне это будет больше нравится, не жели то что сейчас происходит в Спартаке. Ромацевского Спартака нам уже не увидеть, но может красивой игрой заставят хотя бы стать клубом достойным уважения. Когда-то и Романцев тренировал мою Аланию, с тех пор отношусь к нему и к Спартаку с уважением. Но потом пошло что-то не так у Спартака. И ещё один нюанс, зря вы отказались от тренера Карпина , это был единственный СПАРТАЧ ,по моему мнению, который действительно болел и душой и сердцем за Спартак. Он настоящий и он до сих пор остаётся им . Вообщем как-то так. Всем Добра !!!
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
03 мая в 22:58
Как обычно играет Спартак...весело...выносить одних в одну калитку...проигрывать в хлам другим...
25процентный клоун
25процентный клоун
03 мая в 22:44
Тедеско должен целовать Ларссона, который по моим подсчетам более 25очков дал команде
makkie
makkie
03 мая в 22:32
Теперь всё зависит от самого Спартака.
Выиграем оставшиеся 2 матча - железно попадём в квалификацию ЛЧ.
Не выиграем - подвиснем и можем вылететь из тройки запросто.
виктор бочарников
виктор бочарников
03 мая в 21:46
Тут как-бы ключевое слово 'играть',а не отбывать номер.
Ironigor
Ironigor
03 мая в 21:08
Ну уж всё может быть. Вот только один вопрос как ???
ДАША Д
ДАША Д
03 мая в 20:45
Шансы очень хорошие.
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