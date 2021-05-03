Рианчо: «Думаю, „Спартак“ будет играть в Лиге чемпионов»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу московского клуба в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

Сегодняшняя победа — одна из самых важных в сезоне для «Спартака». Теперь наконец-то всё в руках команды. Это очень хорошо. Если «Спартак» выиграет два оставшихся матча, он будет в Лиге чемпионов.

«Спартаку» очень важно быть в Лиге чемпионов. Такие команды обязаны играть там. Я надеюсь и желаю, чтобы это получилось. Команда на верном пути. У них есть все шансы. Думаю, «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов.