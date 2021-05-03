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«Заслуженно». Тедеско поздравил «Зенит» с чемпионством

03 мая 2021, 20:33

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поздравил «Зенит» с досрочным завоеванием чемпионства в РПЛ.

Я поддерживаю только «Спартак». Считаю, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Мои поздравления петербургской команде.

Что касается второго места, борьба накалена до предела. Нам не нужно забывать про «Локомотив». Да, они уступили «Зениту», но до этого у них было 12 побед подряд. Это удивительно, ведь зимой команда была не в оптимальных кондициях. Сейчас же они на ходу.

У «Спартака» впереди два завершающих матча. Поверьте мне, они будут проходить в такой же накалённой атмосфере, как и сегодня с «Арсеналом». Все соперники будут крайне мотивированными против нас.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 08:48
два трудных матча ...реально трудных
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Брулин (раскрыть)
03 мая в 22:22
Хорошо, только игры нет, на классе отдельных игроков
ABir
ABir
03 мая в 21:51
Весьма достойный поступок, поздравил соперника с заслуженным чемпионством.
Брулин
Брулин
03 мая в 21:35
Как бы то ни было,Доменико хорошо поработал
ДСА
ДСА
03 мая в 20:43
Лучше бы работал, чем говорил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 мая в 20:34
Кто бы спорил...
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