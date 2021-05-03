Селихов: «Тедеско давно говорил, чтобы я был готов выйти на поле»

Голкипер «Спартака» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ . Вратарь впервые появился на поле в игре чемпионата России с 6 апреля 2019 года.

Эмоции положительные. Удалось выиграть и набрать три очка. Дальше у нас два финала, настраиваемся на следующие матчи.

Моё игровое время? Мы с Тедеско обсуждали это ещё перед сезоном. Он говорил: «Будь готов. Если что-то случится, нужно быть в тонусе и суметь заменить партнера».