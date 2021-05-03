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Селихов: «Тедеско давно говорил, чтобы я был готов выйти на поле»

03 мая 2021, 20:17
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ. Вратарь впервые появился на поле в игре чемпионата России с 6 апреля 2019 года.

Эмоции положительные. Удалось выиграть и набрать три очка. Дальше у нас два финала, настраиваемся на следующие матчи.

Моё игровое время? Мы с Тедеско обсуждали это ещё перед сезоном. Он говорил: «Будь готов. Если что-то случится, нужно быть в тонусе и суметь заменить партнера».

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 08:50
тяжело долго сидеть в запасе ...
отличный же кипер !
Сп62
Сп62
03 мая в 21:39
Саши не терять уверенности. Всё будет хорошо.
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 20:27
РЕдкой доброты человек,ваш бывший тренер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 мая в 20:21
Игра вратаря понравилась!
quinn-se
quinn-se
03 мая в 20:20
Очень понравился выход Саши в стиле Нойера)
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