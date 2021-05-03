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Соболев забивает в среднем каждые 69 минут в РПЛ в 2021 году

03 мая 2021, 17:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился забитым голом в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Таким образом, форвард забил уже восемь голов в восьми играх в рамках чемпионата России в 2021 году. Соболеву требуется в среднем всего 69 минут на гол в РПЛ в этом году, что является лучшим показателем среди всех футболистов лиги, забивших минимум 5+ голов.

Стоит отметить, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун также забил 8 голов в 2021 году, однако ему нужна в среднем 81 минута на гол.

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Все комментарии
129856
129856
03 мая в 19:31, ред.
После каждого гола падает и плачет.
112910415
112910415
03 мая в 18:59
хорошая результативность !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 мая в 18:19
Для европы этого мало!
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 мая в 17:46
И каждые 45 минут оттачивает своё театральное искусство как нырки и трагичные эпизоды и страдания !!! Лауреат премии имени Неймара !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
03 мая в 17:34
В какой Европе? В Албанию собрался? Не знал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 мая в 17:32, ред.
Хорошо бы привести статистику через ск минут он падает и через ск минут хватается за лицо, хотя его никто и не трогал и через сколько минут раздаются его душераздирающие вопли. Это интереснее.
КЭТиК
КЭТиК
03 мая в 17:32
Куда уже лучше? Не Месси же.
makkie
makkie
03 мая в 17:29
Соболев уже третий матч кряду забивает Туле.
Брулин
Брулин
03 мая в 17:25
Посмотрим что он покажет в Европе!
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