Соболев забивает в среднем каждые 69 минут в РПЛ в 2021 году

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03 мая 2021, 17:25

Нападающий «Спартака» отметился забитым голом в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Таким образом, форвард забил уже восемь голов в восьми играх в рамках чемпионата России в 2021 году. Соболеву требуется в среднем всего 69 минут на гол в РПЛ в этом году, что является лучшим показателем среди всех футболистов лиги, забивших минимум 5+ голов.

Стоит отметить, что нападающий «Зенита» также забил 8 голов в 2021 году, однако ему нужна в среднем 81 минута на гол.