Соболев забивает в среднем каждые 69 минут в РПЛ в 2021 году

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился забитым голом в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Таким образом, форвард забил уже восемь голов в восьми играх в рамках чемпионата России в 2021 году. Соболеву требуется в среднем всего 69 минут на гол в РПЛ в этом году, что является лучшим показателем среди всех футболистов лиги, забивших минимум 5+ голов.
Стоит отметить, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун также забил 8 голов в 2021 году, однако ему нужна в среднем 81 минута на гол.