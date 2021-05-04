Продвинутая статистика. Месси вне конкуренции в Европе, а Малком — лучший в РПЛ

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вчера, 14:51

В топ-10 РПЛ шесть футболистов «Зенита», «армейцы» и «быки», а спартаковцы и «железнодорожники» — мимо.

InStat-индекс и с чем его едят

В своем очередном футбольно-познавательном выпуске Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обратил внимание на разработанный компанией InStat индекс полезности футболистов, набравший немалую популярность в последние годы. Основанная в 2007 году компания InStat разработала профессиональные инструменты, позволяющие объективно оценивать качество командных и индивидуальных перфомансов.

Самыми благодарными потребителями продуктов InStat являются скауты и селекционеры. Собственно InStat-индекс — это конечный результат оценки того или иного футболиста. Этот показатель включает в себя технико-тактические действия игроков, их игровое время, а также уровень соревнований, в которых были сыграны матчи. Грубо говоря, хет-трики в ворота «Тамбова» и «Реала» не будут оценены одинаково, в системе учтен уровень сопротивления.

Так вот, CIES Football Observatory в своем еженедельном посте провел исследование европейских чемпионатов с помощью InStat-индекса. Оценивались футболисты, сыгравшие больше 1000 минут в национальных первенствах текущего сезона. Каждый из них получал оценку за каждый сыгранный матч, а в рейтинг вошло среднее значение InStat-индекса (все результаты сложили и поделили на количество матчей). Итоги местами оказались весьма неординарными. Особенно в РПЛ .

10 футболистов РПЛ с самым высоким InStat-индексом. Малком — лучший

Месяц назад ветеран «Зенита» Алексей Игонин назвал Малкома «худшим трансфером в истории клуба», и аргументировать такое мнение не так уж сложно. За бразильца отдали 40 миллионов евро, а он не смог помочь «сине-бело-голубым» в Лиге чемпионов (3 матча и 0 результативных действий за два розыгрыша), да и в чемпионате России не зажигает в стиле Халка.

Так, в текущем сезоне РПЛ у Малкома 3 гола и 3 ассиста за 1535 минут (одно результативное действие за 255 минут). Однако по общему перфомансу бразилец, согласно InStat, является лучшим футболистом Премьер-Лиги с рейтингом 332. Да, на первый взгляд это похоже на неудачную шутку, но напоминаю — речь идет об объективных показателях. И когда Малком на поле, он делает большой объем действий, которые влияют на этот показатель: в частности, речь идет о передачах в последней трети поля, проникновениях в штрафную, беге с мячом и продвижении мяча. А так выглядит десятка лучших футболистов РПЛ по InStat-индексу:

1. Малком («Зенит»; Бразилия) — 332

2. Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия) — 325

3. Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия) — 324

4. Реми Кабелла («Краснодар»; Франция) — 310

5. Марио Фернандес ( ЦСКА ; Россия) — 309

6. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия) — 307

7. Вячеслав Караваев («Зенит»; Россия) — 306

8. Вендел («Зенит»; Бразилия) — 305

9. Деян Ловрен («Зенит»; Хорватия) — 304

10. Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина) — 303



- Никола Влашич потерял первую строчку в рейтинге после прихода на тренерский мостик ЦСКА Ивицы Олича. В глубокие дебри статистики за подтверждением игрового спада хорвата лезть не нужно: в 7 матчах под руководством Олича у Влашича только 1 гол и 0 ассистов.

- В десятке лучших футболистов РПЛ по InStat-индексу представители только трех клубов: «Зенита» (1 место), ЦСКА (6 место) и «Краснодара» (10 место), при этом нет никого из составов «Спартака» и «Локомотива», борющихся за вторую строчку в таблице и путевку в Лигу чемпионов.

- 8 из 10 футболистов РПЛ с лучшим рейтингом — иностранцы, а один из двух отметившихся в топ-10 россиян родился в Бразилии. Примечателен и тот факт, что Марио Фернандес и Вячеслав Караваев играют на позиции правого защитника.

Месси недосягаем. Единственный футболист с InStat-индексом 400+

InStat проанализировал действия почти 10000 футболистов из 32 лиг, входящих в УЕФА . Европейский рейтинг возглавляет с солиднейшим отрывом Лионель Месси, а половина топ-10 — это футболисты «Манчестер Сити».

1. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 405

2. Неймар ( ПСЖ ; Бразилия) — 381

3. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) — 371

4. Жоау Канселу («Манчестер Сити»; Португалия) — 368

5-6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия) — 366

5-6. Родри («Манчестер Сити»; Испания) — 366

7. Рияд Марез («Манчестер Сити»; Алжир) — 365

8. Джесси Лингард («Вест Хэм»; Англия) — 358

9-10. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»; Германия) — 356

9-10. Джек Грилиш («Астон Вилла»; Англия) — 356

- Месси лидирует с огромным отрывом. И это в сезоне, который он не собирался проводить в «Барселоне». Отрыв расположившегося на первом месте Лионеля от второго Неймара составляет 24 очка, в то время как сам Неймар опережает делящих десятую строчку Гюндогана и Грилиша на 25 баллов.

- В тройку вошли представители «Барселоны» (испанская Примера), ПСЖ (французская Лига 1) и «Баварии» (немецкая Бундеслига), а вот оставшиеся семь мест в топ-10 заняли футболисты из клубов Английской Премьер-Лиги.

- Единственный топ-чемпионат, не отправивший полпреда в топ-10 — итальянская Серия A. Там самый высокий рейтинг по данным InStat у Лоренцо Инсинье из «Наполи» (335), а в первую пятерку входят Ашраф Хакими («Интер», 334), Криштиану Роналду («Ювентус», 333), Тео Эрнандес («Милан», 328) и Доменико Берарди («Сассуоло», 324).

- Лидер РПЛ Малком занимает 42-е место в сводном рейтинге европейских чемпионатов, которым присвоен InStat-индекс.

- Рейтинг Алексея Миранчука — 277 (1092 место в Европе), у Александра Головина показатели выше — 291 (490 место).

- С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.