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Продвинутая статистика. Месси вне конкуренции в Европе, а Малком — лучший в РПЛ

вчера, 14:51
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
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В топ-10 РПЛ шесть футболистов «Зенита», «армейцы» и «быки», а спартаковцы и «железнодорожники» — мимо.

InStat-индекс и с чем его едят

В своем очередном футбольно-познавательном выпуске Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обратил внимание на разработанный компанией InStat индекс полезности футболистов, набравший немалую популярность в последние годы. Основанная в 2007 году компания InStat разработала профессиональные инструменты, позволяющие объективно оценивать качество командных и индивидуальных перфомансов.

Самыми благодарными потребителями продуктов InStat являются скауты и селекционеры. Собственно InStat-индекс — это конечный результат оценки того или иного футболиста. Этот показатель включает в себя технико-тактические действия игроков, их игровое время, а также уровень соревнований, в которых были сыграны матчи. Грубо говоря, хет-трики в ворота «Тамбова» и «Реала» не будут оценены одинаково, в системе учтен уровень сопротивления.

Так вот, CIES Football Observatory в своем еженедельном посте провел исследование европейских чемпионатов с помощью InStat-индекса. Оценивались футболисты, сыгравшие больше 1000 минут в национальных первенствах текущего сезона. Каждый из них получал оценку за каждый сыгранный матч, а в рейтинг вошло среднее значение InStat-индекса (все результаты сложили и поделили на количество матчей). Итоги местами оказались весьма неординарными. Особенно в РПЛ.

10 футболистов РПЛ с самым высоким InStat-индексом. Малком — лучший

Месяц назад ветеран «Зенита» Алексей Игонин назвал Малкома «худшим трансфером в истории клуба», и аргументировать такое мнение не так уж сложно. За бразильца отдали 40 миллионов евро, а он не смог помочь «сине-бело-голубым» в Лиге чемпионов (3 матча и 0 результативных действий за два розыгрыша), да и в чемпионате России не зажигает в стиле Халка.

Так, в текущем сезоне РПЛ у Малкома 3 гола и 3 ассиста за 1535 минут (одно результативное действие за 255 минут). Однако по общему перфомансу бразилец, согласно InStat, является лучшим футболистом Премьер-Лиги с рейтингом 332. Да, на первый взгляд это похоже на неудачную шутку, но напоминаю — речь идет об объективных показателях. И когда Малком на поле, он делает большой объем действий, которые влияют на этот показатель: в частности, речь идет о передачах в последней трети поля, проникновениях в штрафную, беге с мячом и продвижении мяча. А так выглядит десятка лучших футболистов РПЛ по InStat-индексу:

1. Малком («Зенит»; Бразилия) — 332

2. Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия) — 325

3. Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия) — 324

4. Реми Кабелла («Краснодар»; Франция) — 310

5. Марио Фернандес (ЦСКА; Россия) — 309

6. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия) — 307

7. Вячеслав Караваев («Зенит»; Россия) — 306

8. Вендел («Зенит»; Бразилия) — 305

9. Деян Ловрен («Зенит»; Хорватия) — 304

10. Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина) — 303

- Никола Влашич потерял первую строчку в рейтинге после прихода на тренерский мостик ЦСКА Ивицы Олича. В глубокие дебри статистики за подтверждением игрового спада хорвата лезть не нужно: в 7 матчах под руководством Олича у Влашича только 1 гол и 0 ассистов.

- В десятке лучших футболистов РПЛ по InStat-индексу представители только трех клубов: «Зенита» (1 место), ЦСКА (6 место) и «Краснодара» (10 место), при этом нет никого из составов «Спартака» и «Локомотива», борющихся за вторую строчку в таблице и путевку в Лигу чемпионов.

- 8 из 10 футболистов РПЛ с лучшим рейтингом — иностранцы, а один из двух отметившихся в топ-10 россиян родился в Бразилии. Примечателен и тот факт, что Марио Фернандес и Вячеслав Караваев играют на позиции правого защитника.

Месси недосягаем. Единственный футболист с InStat-индексом 400+

InStat проанализировал действия почти 10000 футболистов из 32 лиг, входящих в УЕФА. Европейский рейтинг возглавляет с солиднейшим отрывом Лионель Месси, а половина топ-10 — это футболисты «Манчестер Сити».

1. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 405

2. Неймар (ПСЖ; Бразилия) — 381

3. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) — 371

4. Жоау Канселу («Манчестер Сити»; Португалия) — 368

5-6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия) — 366

5-6. Родри («Манчестер Сити»; Испания) — 366

7. Рияд Марез («Манчестер Сити»; Алжир) — 365

8. Джесси Лингард («Вест Хэм»; Англия) — 358

9-10. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»; Германия) — 356

9-10. Джек Грилиш («Астон Вилла»; Англия) — 356

- Месси лидирует с огромным отрывом. И это в сезоне, который он не собирался проводить в «Барселоне». Отрыв расположившегося на первом месте Лионеля от второго Неймара составляет 24 очка, в то время как сам Неймар опережает делящих десятую строчку Гюндогана и Грилиша на 25 баллов.

- В тройку вошли представители «Барселоны» (испанская Примера), ПСЖ (французская Лига 1) и «Баварии» (немецкая Бундеслига), а вот оставшиеся семь мест в топ-10 заняли футболисты из клубов Английской Премьер-Лиги.

- Единственный топ-чемпионат, не отправивший полпреда в топ-10 — итальянская Серия A. Там самый высокий рейтинг по данным InStat у Лоренцо Инсинье из «Наполи» (335), а в первую пятерку входят Ашраф Хакими («Интер», 334), Криштиану Роналду («Ювентус», 333), Тео Эрнандес («Милан», 328) и Доменико Берарди («Сассуоло», 324).

- Лидер РПЛ Малком занимает 42-е место в сводном рейтинге европейских чемпионатов, которым присвоен InStat-индекс.

- Рейтинг Алексея Миранчука — 277 (1092 место в Европе), у Александра Головина показатели выше — 291 (490 место).

- С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ номер 12 (раскрыть)
вчера в 22:23
Роналду не достоин команды чемпиона?) ну нет, он не виноват что тренер физрук и пол команды ноунэймы. Роналду прирожденный чемпион, и что ты тогда скажешь про предыдущие сезоны, которые Рон вывез? С примером друг ты тут маху дал.
Сити? им очень повезло, что пепестройка и спады у остальных команд и вообще им дико везло, играя без нападающих. У Сити нет Азмуна и азмунозависимости, там тренер есть, так что опять пример не удачен.
Ладно,вернемся, держи про Азмуна тогда ещё. И ракицких и барриосов хватает во всех командах чемпионата, но у них нет азмунов. Ни у Спартака ни у ЦСКА ни у Локо ни у Динамо и прочих нет такого острого напа сейчас, киллера, как Азмун. Он сильнее Понсе, Соболева,Куинси прямо здесь и сейчас, он сильнее Дзюбы, Дриусси, Малкома.
Вернуть его в Рубин и они бы с Хвичей навели шороху, а зенит бы просел по очкам.
Азмун принес три чемпионства, это факт для меня, ну и Дзюба не сильно уступил ему, но у того много тухленьких голов а Азмун решал
Oyeeeee
Oyeeeee
вчера в 21:59
Месси лучший, Кристины нет. Гордимся статьей!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 21:42
Так Артём молодец, а soccer нет.
номер 12
номер 12 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Категорически не согласен. Очки не равно голы. Убери из Зенита Сантоса, Ракицкого и Кузяева и все, клуб ничего не сможет сделать даже с таким забивным нападающим как Азмун.
Если брать примеры из других стран, то можно взглянуть на МанСити. Самые забивные игроки это Гюндоган, Стерлинг и Марез. Но не будь в составе де Брюйне разве клуб добился бы такого успеха? Сомневаюсь, Кевин очень много значит для команды.
Ну или тот же Ювентус. Роналду классный нападающий, забил очень много даже в этом сезоне. Вот только толку от этого? Разве Ювентус набрал достаточное количество очков? В клубе нет ни одного игрока, достойного команды "чемпиона". А в Интере - есть.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:52
ну в принципе, что-то в этом есть
25процентный клоун
25процентный клоун ответ номер 12 (раскрыть)
вчера в 20:01
Извини дружище, но лига это очки а очки, которые приносят голы это и есть кпд, так вот мусорные голы Малкома ни в какое сравнения с решающими матчи голами Азмуна. Не было Азмуна не было чемпионств, не забывай.
Ларссон и Азмун лучшие игроки рпл по тащерству
номер 12
номер 12 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:25
Нет, я тоже считаю что Азмун топарь и приносит огромную пользу. Но футбол это не только голы
25процентный клоун
25процентный клоун ответ номер 12 (раскрыть)
вчера в 19:01
Совершенно не согласен.
Азмун топарь и вытащил Семака, много важных голов
Аксинья
Аксинья ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 18:41
Дзюба его уже поздравил
Izmar
Izmar
вчера в 18:31, ред.
Зенит по всем статьям сильнее. Была бы в Москве одна команда, например, Локомотив, был бы и конкурент у Зенита.
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:29
Малком😳🤯
Да ну на 🤬
🤣😂🤣😂😅
112910415
112910415
вчера в 18:27
больше рейтингов, хороших и разных ! )
stasil
stasil
вчера в 18:19
Ну может эта статистика поможет нам его продать?
Кстати, в Зените играет 10 воспитанников (18-23) и 8 иностранцев, 3 из школы ЦСКА и надерганные из разных регионов (Оздоев, Ерохин,Лунёв, Дзюба и пр...) Средний возраст команды 26,5 лет. Вы верете в это? А это цифры и факты. Может поэтому изнасилованный нашим календарём, кубком, вызовами для сборной, лига чемпионов и не пошла в этом году. Молитесь болельщики других команд, чтобы пошла в следующем. Очки в зачёт все равно кроме Зенита приносить не будет.
номер 12
номер 12 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:02
Если рассуждать так же, то можно и Азмуна в число лучших записать. Он тоже забил много голов и собственноручно принес много очков. Однако его я в этом списке тоже не вижу. Оно и неудивительно, одно дело замыкать передачи и забивать голы, а другое дело вести игру и просто проводить качественный футбол. По той же самой причине на первом месте расположился Месси, а Роналду в список не попал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:13
А хорошо привести рейтинг стоимости одной минуты его пребывания на поле с учетом 40 млн трансфера и 6 млн годового контракта. Посчитать несложно. Тк. число проведенных за это время матчей невелико. По этому показателю ему и в мире нет равных. Месси отдыхает.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 16:49
Это, конечно безумно интересно! И, конечно ЗЕНИТ ЧЕМПИОН! Но сегодня юбилей у Леонида Викторовича Слуцкого, можно и поздравительную статью написать. Большой тренер, мастер.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:33
Интересная статья, полезная информация
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:18
Ларссон принес Спартаку 25+очков, это моя цифра, сам считал
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:17
Игрока чемпионата выбирают по стабильности и по вкладу в победы а не тупую стату на фармах
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:15
Смешно, извините, читать не стал всё.
Нельзя минуты делить на голы
Лучший Ларссон в РПЛ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 16:12
Ротора?🤣🤣🤣🤣🤣
Legend 6
Legend 6
вчера в 16:03
Это рейтинг среди футболистов, а среди супергероев однозначно лучший Дзюба
Legend 6
Legend 6 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:02
Чем Малком лучше Роналду? Да ни чем)))
alex-dsi
alex-dsi
вчера в 15:53
Те лучшиц русский Караваев!
Gelious
Gelious ответ ColdSun1995 (раскрыть)
вчера в 15:48
Как и вообще игроков Мадрида. Что как бы намекает адекватным людям о качестве рейтинга.
trimetil
trimetil ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:31
Когнитивный диссонанс? )) Влашич очень сильно сдал в последних матчах. Весь сезон был на 1-2 местах по рейтингу, а сейчас его даже в пятерке нет.
Аксинья
Аксинья ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:18
Он одним ударом в ворота Ротора сумел отбить 40 лямов потраченные за него...
Cympak-05
Cympak-05 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:13, ред.
Тут идёт расчёт сыгранных минут. И конечно при высокой техничности, меньше времени сыгранных играет в плюс
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 15:06
один из основных критериев InStat-индекса - это уровень сопротивляемости...сколько команд в РПЛ реально сопротивлялись в этом сезоне проекту?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:56
Чем Малком лучше Влашича,не пойму?
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