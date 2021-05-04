Продвинутая статистика. Месси вне конкуренции в Европе, а Малком — лучший в РПЛ

В топ-10 РПЛ шесть футболистов «Зенита», «армейцы» и «быки», а спартаковцы и «железнодорожники» — мимо.
InStat-индекс и с чем его едят
В своем очередном футбольно-познавательном выпуске Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обратил внимание на разработанный компанией InStat индекс полезности футболистов, набравший немалую популярность в последние годы. Основанная в 2007 году компания InStat разработала профессиональные инструменты, позволяющие объективно оценивать качество командных и индивидуальных перфомансов.
Самыми благодарными потребителями продуктов InStat являются скауты и селекционеры. Собственно InStat-индекс — это конечный результат оценки того или иного футболиста. Этот показатель включает в себя технико-тактические действия игроков, их игровое время, а также уровень соревнований, в которых были сыграны матчи. Грубо говоря, хет-трики в ворота «Тамбова» и «Реала» не будут оценены одинаково, в системе учтен уровень сопротивления.
Так вот, CIES Football Observatory в своем еженедельном посте провел исследование европейских чемпионатов с помощью InStat-индекса. Оценивались футболисты, сыгравшие больше 1000 минут в национальных первенствах текущего сезона. Каждый из них получал оценку за каждый сыгранный матч, а в рейтинг вошло среднее значение InStat-индекса (все результаты сложили и поделили на количество матчей). Итоги местами оказались весьма неординарными. Особенно в РПЛ.
10 футболистов РПЛ с самым высоким InStat-индексом. Малком — лучший
Месяц назад ветеран «Зенита» Алексей Игонин назвал Малкома «худшим трансфером в истории клуба», и аргументировать такое мнение не так уж сложно. За бразильца отдали 40 миллионов евро, а он не смог помочь «сине-бело-голубым» в Лиге чемпионов (3 матча и 0 результативных действий за два розыгрыша), да и в чемпионате России не зажигает в стиле Халка.
Так, в текущем сезоне РПЛ у Малкома 3 гола и 3 ассиста за 1535 минут (одно результативное действие за 255 минут). Однако по общему перфомансу бразилец, согласно InStat, является лучшим футболистом Премьер-Лиги с рейтингом 332. Да, на первый взгляд это похоже на неудачную шутку, но напоминаю — речь идет об объективных показателях. И когда Малком на поле, он делает большой объем действий, которые влияют на этот показатель: в частности, речь идет о передачах в последней трети поля, проникновениях в штрафную, беге с мячом и продвижении мяча. А так выглядит десятка лучших футболистов РПЛ по InStat-индексу:
1. Малком («Зенит»; Бразилия) — 332
2. Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия) — 325
3. Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия) — 324
4. Реми Кабелла («Краснодар»; Франция) — 310
5. Марио Фернандес (ЦСКА; Россия) — 309
6. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия) — 307
7. Вячеслав Караваев («Зенит»; Россия) — 306
8. Вендел («Зенит»; Бразилия) — 305
9. Деян Ловрен («Зенит»; Хорватия) — 304
10. Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина) — 303
- Никола Влашич потерял первую строчку в рейтинге после прихода на тренерский мостик ЦСКА Ивицы Олича. В глубокие дебри статистики за подтверждением игрового спада хорвата лезть не нужно: в 7 матчах под руководством Олича у Влашича только 1 гол и 0 ассистов.
- В десятке лучших футболистов РПЛ по InStat-индексу представители только трех клубов: «Зенита» (1 место), ЦСКА (6 место) и «Краснодара» (10 место), при этом нет никого из составов «Спартака» и «Локомотива», борющихся за вторую строчку в таблице и путевку в Лигу чемпионов.
- 8 из 10 футболистов РПЛ с лучшим рейтингом — иностранцы, а один из двух отметившихся в топ-10 россиян родился в Бразилии. Примечателен и тот факт, что Марио Фернандес и Вячеслав Караваев играют на позиции правого защитника.
Месси недосягаем. Единственный футболист с InStat-индексом 400+
InStat проанализировал действия почти 10000 футболистов из 32 лиг, входящих в УЕФА. Европейский рейтинг возглавляет с солиднейшим отрывом Лионель Месси, а половина топ-10 — это футболисты «Манчестер Сити».
1. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 405
2. Неймар (ПСЖ; Бразилия) — 381
3. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) — 371
4. Жоау Канселу («Манчестер Сити»; Португалия) — 368
5-6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия) — 366
5-6. Родри («Манчестер Сити»; Испания) — 366
7. Рияд Марез («Манчестер Сити»; Алжир) — 365
8. Джесси Лингард («Вест Хэм»; Англия) — 358
9-10. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»; Германия) — 356
9-10. Джек Грилиш («Астон Вилла»; Англия) — 356
- Месси лидирует с огромным отрывом. И это в сезоне, который он не собирался проводить в «Барселоне». Отрыв расположившегося на первом месте Лионеля от второго Неймара составляет 24 очка, в то время как сам Неймар опережает делящих десятую строчку Гюндогана и Грилиша на 25 баллов.
- В тройку вошли представители «Барселоны» (испанская Примера), ПСЖ (французская Лига 1) и «Баварии» (немецкая Бундеслига), а вот оставшиеся семь мест в топ-10 заняли футболисты из клубов Английской Премьер-Лиги.
- Единственный топ-чемпионат, не отправивший полпреда в топ-10 — итальянская Серия A. Там самый высокий рейтинг по данным InStat у Лоренцо Инсинье из «Наполи» (335), а в первую пятерку входят Ашраф Хакими («Интер», 334), Криштиану Роналду («Ювентус», 333), Тео Эрнандес («Милан», 328) и Доменико Берарди («Сассуоло», 324).
- Лидер РПЛ Малком занимает 42-е место в сводном рейтинге европейских чемпионатов, которым присвоен InStat-индекс.
- Рейтинг Алексея Миранчука — 277 (1092 место в Европе), у Александра Головина показатели выше — 291 (490 место).
- С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Сити? им очень повезло, что пепестройка и спады у остальных команд и вообще им дико везло, играя без нападающих. У Сити нет Азмуна и азмунозависимости, там тренер есть, так что опять пример не удачен.
Ладно,вернемся, держи про Азмуна тогда ещё. И ракицких и барриосов хватает во всех командах чемпионата, но у них нет азмунов. Ни у Спартака ни у ЦСКА ни у Локо ни у Динамо и прочих нет такого острого напа сейчас, киллера, как Азмун. Он сильнее Понсе, Соболева,Куинси прямо здесь и сейчас, он сильнее Дзюбы, Дриусси, Малкома.
Вернуть его в Рубин и они бы с Хвичей навели шороху, а зенит бы просел по очкам.
Азмун принес три чемпионства, это факт для меня, ну и Дзюба не сильно уступил ему, но у того много тухленьких голов а Азмун решал
Сити? им очень повезло, что пепестройка и спады у остальных команд и вообще им дико везло, играя без нападающих. У Сити нет Азмуна и азмунозависимости, там тренер есть, так что опять пример не удачен.
Ладно,вернемся, держи про Азмуна тогда ещё. И ракицких и барриосов хватает во всех командах чемпионата, но у них нет азмунов. Ни у Спартака ни у ЦСКА ни у Локо ни у Динамо и прочих нет такого острого напа сейчас, киллера, как Азмун. Он сильнее Понсе, Соболева,Куинси прямо здесь и сейчас, он сильнее Дзюбы, Дриусси, Малкома.
Вернуть его в Рубин и они бы с Хвичей навели шороху, а зенит бы просел по очкам.
Азмун принес три чемпионства, это факт для меня, ну и Дзюба не сильно уступил ему, но у того много тухленьких голов а Азмун решал
Если брать примеры из других стран, то можно взглянуть на МанСити. Самые забивные игроки это Гюндоган, Стерлинг и Марез. Но не будь в составе де Брюйне разве клуб добился бы такого успеха? Сомневаюсь, Кевин очень много значит для команды.
Ну или тот же Ювентус. Роналду классный нападающий, забил очень много даже в этом сезоне. Вот только толку от этого? Разве Ювентус набрал достаточное количество очков? В клубе нет ни одного игрока, достойного команды "чемпиона". А в Интере - есть.
Если брать примеры из других стран, то можно взглянуть на МанСити. Самые забивные игроки это Гюндоган, Стерлинг и Марез. Но не будь в составе де Брюйне разве клуб добился бы такого успеха? Сомневаюсь, Кевин очень много значит для команды.
Ну или тот же Ювентус. Роналду классный нападающий, забил очень много даже в этом сезоне. Вот только толку от этого? Разве Ювентус набрал достаточное количество очков? В клубе нет ни одного игрока, достойного команды "чемпиона". А в Интере - есть.
Ларссон и Азмун лучшие игроки рпл по тащерству
Ларссон и Азмун лучшие игроки рпл по тащерству
Азмун топарь и вытащил Семака, много важных голов
Азмун топарь и вытащил Семака, много важных голов
Да ну на 🤬
🤣😂🤣😂😅
Да ну на 🤬
🤣😂🤣😂😅
Кстати, в Зените играет 10 воспитанников (18-23) и 8 иностранцев, 3 из школы ЦСКА и надерганные из разных регионов (Оздоев, Ерохин,Лунёв, Дзюба и пр...) Средний возраст команды 26,5 лет. Вы верете в это? А это цифры и факты. Может поэтому изнасилованный нашим календарём, кубком, вызовами для сборной, лига чемпионов и не пошла в этом году. Молитесь болельщики других команд, чтобы пошла в следующем. Очки в зачёт все равно кроме Зенита приносить не будет.
Кстати, в Зените играет 10 воспитанников (18-23) и 8 иностранцев, 3 из школы ЦСКА и надерганные из разных регионов (Оздоев, Ерохин,Лунёв, Дзюба и пр...) Средний возраст команды 26,5 лет. Вы верете в это? А это цифры и факты. Может поэтому изнасилованный нашим календарём, кубком, вызовами для сборной, лига чемпионов и не пошла в этом году. Молитесь болельщики других команд, чтобы пошла в следующем. Очки в зачёт все равно кроме Зенита приносить не будет.
Нельзя минуты делить на голы
Лучший Ларссон в РПЛ
Нельзя минуты делить на голы
Лучший Ларссон в РПЛ