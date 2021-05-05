ГлавнаяНовости

Рекордсмен ФНЛ Сергеев заявил о желании остаться в «Крыльях Советов»

05 мая 2021, 17:07

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев порассуждал о своём будущем после выхода команды в РПЛ. Ранее Сергеев установил бомбардирский рекорд ФНЛ, забив 39-й гол в сезоне.

Что касается ситуации с контрактом: он действует ещё год. В интернете пишут об этом многое, но я пока ни о чём не думаю. Сейчас самое главное — доиграть сезон, уйти в отпуск, и потом уже готовиться к РПЛ.

Конечно, я хочу остаться в «Крыльях» — все хотят, чтобы команда сохранилась. Игорь Витальевич — это топ-тренер, но у него получится стать ещё более известным тренером. Под его руководством команда показывает феноменальный футбол, и все, конечно, хотят, чтобы всё осталось, как есть.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии142
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vave666 (раскрыть)
05 мая в 22:21
Ты не прав. Всем понятно, что здесь дело не в этом. Их всех брали, чтобы ослабить клубы ( Рубин, Ростов,Динамо) и чтобы не достались конкурентам (Спартаку, Локо). Я назвал всего несколько фамилий, а сколько легионеров загублено ? Начиная с Ансальди, включая Домингеса, Мевлю и т.д. и т.п.
Vave666
Vave666 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 мая в 21:46
Всё просто! Те, кто не выдерживает конкуренцию - вылетают из состава!
Prazdnik
Prazdnik
05 мая в 20:16
Пусть спокойно сыграет в финале, а потом всё само собой решиться. Если вдруг Крылья выиграют кубок (а это очень может быть) и на следующий сезон оставят действующего главного тренера (их любят убирать после выхода в рпл). Разумно было бы остаться с этой командой (если сохраниться основной костяк в нападении Ежов-Сергеев-Зиньковский). Во первых лига европы. Во вторых постоянное место в основе. В третих чутье своих партнёров и сыграность. Закрепился бы как футболист, окреп. А там можно и дальше расти)) В любом случае удачи ему и хорошей карьеры)
морозз
морозз
05 мая в 20:12
Слова что вода, как только кто то из топ клубов сделает реальное предложение подкреплённое зелёными купюрами...всё станет на круги своя!
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 мая в 19:51
При чем тут Зенит ? Если они не смогли выдержать конкуренцию. Значит такие они кандидаты . Особенно Новосельцев . Косячник ещё тот. Бухаров алкаш. Посчитал себя супер мега звездой .Им полно шансов предоставляли . Тот же Азмун играет и ещё как . Таких примеров полно .
Leha-ha50
Leha-ha50
05 мая в 19:21
Не всем климат Сочи нравится!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 мая в 19:19
Это отдельная песня, грустная, я бы даже сказал - печальная.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 мая в 18:58
Таких примеров, конкретно связанных с Зенитом, гораздо больше. Бухаров, Полоз, Новосельцев, Набиуллин, Рязанцев - были реально уровня сб. России, а пройдя лавку Зенита стали кем? К сожалению не все любят футбол больше, чем деньги.
112910415
112910415
05 мая в 18:49
вот молодчина !
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Ironigor (раскрыть)
05 мая в 18:44
Продаеться не всё. Не продается честь... Если она есть...
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
05 мая в 18:35
Всё может быть, у нас в России тем паче!!!
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
05 мая в 18:33
С футбольной точки зрения всё правильно и я с этим целиком согласен. Но футболисты зачастую футболу предпочитают деньги и примеров этому не мало! Посмотрим, как будут события развиваться дальше.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
05 мая в 18:25
Молодец, парень! Он в голову, по всей видимости, не только ест.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
05 мая в 18:21
Мне кажется он в Зените сдуется , парень попадёт на другой уровень и может совсем сгинуть . Стоит ему выйти в основе пару матчей за условный Зенит или Спартак и не забить , всё тут же сядет на полировочное место и пиши пропало. Ему лучше потихоньку с КС входить в тонус РПЛ и постараться продолжать работать и забивать, а там как фишка ляжет. Как-то так я думаю будет лучше для него.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 мая в 18:18
Если не брешит, то просто красавчик....... Газпром, руки прочь!
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
05 мая в 18:10
Слухи ходят, что Азмун может летом уйти. так что всё может быть!
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
05 мая в 18:07
Всё может быть, вот только вопрос, нужен ли он Зениту? Ну ради того чтобы навредить !!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 мая в 18:07, ред.
Если парень с головой, то на год останется как минимум. Примеров блистательных ФНЛщиков достаточно, а вот заигравших в РПЛ минимум. Достаточно вспомнить Панченко. В ФНЛ блистал, а в РПЛ пошел по рукам - явно не уровень топ команд.
Парень годик пообтешется в своей команде, а там видно будет.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 мая в 18:06
С этим не поспоришь , всё и вся у нас продаётся!
idres
idres
05 мая в 18:05, ред.
Все правильно решил
ДАША Д
ДАША Д
05 мая в 18:03
... только денег дайте побольше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
05 мая в 17:55, ред.
Любое, даже самое правильное решение имеет денежный эквивалент и спокойно перебивается. Если один не очень уважаемый в нашей стране клуб вдруг продаст своего лучшего форварда и предложит за Сергеева оооочень неприличную сумму, посулив ему ооооочень неприличный контракт, то вопрос о том через сколько часов Иван сменит берега Волги на берега другой реки, где, возможно, уютно устроится на лавке, приобретет риторический характер. Такие истории случались и неоднократно.
beefs
beefs
05 мая в 17:52
это очень хорошо, но вряд ли дадут этому совершится...
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
05 мая в 17:50
Решение конечно правильное, но есть Зенит с мешком газпромовских денег! И устоять Сергееву от соблазна будет нелегко...
Союзник противников
Союзник противников
05 мая в 17:37
Это как решат Их Высочество-Митрофан МедвеДюков.
"Не властны мы в самих себе
и в молодые наши лета
даём поспешные обеты,
смешные ,может быть,всевидящей судьбе."
Ironigor
Ironigor
05 мая в 17:25
Самое правильное решение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100