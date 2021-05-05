Рекордсмен ФНЛ Сергеев заявил о желании остаться в «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» порассуждал о своём будущем после выхода команды в РПЛ . Ранее Сергеев установил бомбардирский рекорд ФНЛ , забив 39-й гол в сезоне.

Что касается ситуации с контрактом: он действует ещё год. В интернете пишут об этом многое, но я пока ни о чём не думаю. Сейчас самое главное — доиграть сезон, уйти в отпуск, и потом уже готовиться к РПЛ .

Конечно, я хочу остаться в «Крыльях» — все хотят, чтобы команда сохранилась. Игорь Витальевич — это топ-тренер, но у него получится стать ещё более известным тренером. Под его руководством команда показывает феноменальный футбол, и все, конечно, хотят, чтобы всё осталось, как есть.