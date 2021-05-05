Осинькин — о победе «Крыльев»: «Это большой труд, очень длинный отрезок»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал досрочную победу самарского клуба в ФНЛ .

Это большой труд, очень длинный отрезок. Мы изначально прошли через много этапов — надо было и просто сформироваться, и выстроить игру, и стабилизировать ее, и мы очень рады, что сейчас это закончилось заслуженным, как я считаю, первым местом. Самое главное, у нас, наверное, было некое внутреннее объединение — мы шли к одной цели, в которую верили, и все вместе мы не просто играли, а прогрессировали, каждый из нас стал лучше за время этого сезона.

Нам пока нужно закончить по-настоящему этот чемпионат, потому что у нас впереди еще и кубковый матч (12 мая «Крылья Советов» в финале турнира сыграют с «Локомотивом» — прим.). Потом нам необходимо понять стратегию, какое будет финансирование — только после этого мы должны адекватно оценивать, кого из людей сохранять в клубе, как укреплять команду. У нас уже, конечно, есть определенные наметки, так как мы не можем не думать о будущем, но это должно быть подтверждено определенными вещами.