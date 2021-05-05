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Осинькин — о победе «Крыльев»: «Это большой труд, очень длинный отрезок»

05 мая 2021, 16:46

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал досрочную победу самарского клуба в ФНЛ.

Это большой труд, очень длинный отрезок. Мы изначально прошли через много этапов — надо было и просто сформироваться, и выстроить игру, и стабилизировать ее, и мы очень рады, что сейчас это закончилось заслуженным, как я считаю, первым местом. Самое главное, у нас, наверное, было некое внутреннее объединение — мы шли к одной цели, в которую верили, и все вместе мы не просто играли, а прогрессировали, каждый из нас стал лучше за время этого сезона.

Нам пока нужно закончить по-настоящему этот чемпионат, потому что у нас впереди еще и кубковый матч (12 мая «Крылья Советов» в финале турнира сыграют с «Локомотивом» — прим.). Потом нам необходимо понять стратегию, какое будет финансирование — только после этого мы должны адекватно оценивать, кого из людей сохранять в клубе, как укреплять команду. У нас уже, конечно, есть определенные наметки, так как мы не можем не думать о будущем, но это должно быть подтверждено определенными вещами.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
05 мая в 19:00, ред.
Игра которую в этом году демонстрируют Крылья Советов говорит о том, что самарцы возвращаются в РПЛ всерьёз и надолго и если брать во внимание их очные поединки в Кубке страны с командами из лиги постарше, то Осинкин подготовил своих игроков основательно, поочерёдно убирая со своего пути к финалу Ротор, Химки Динамо и Ахмат. Победы над перечисленными командами дают основание предполагать, что Крылья не будут командой-лифтом в РПЛ и на будущий год создадут немало хлопот фаворитам чемпионата.
Beekeeper
Beekeeper
05 мая в 17:53
Еще бы Локо наказать )
drug01
drug01
05 мая в 16:58
Так продолжать играть
Ironigor
Ironigor
05 мая в 16:49
Хочу ещё раз поздравить КС и Осинькина с выходом в РПЛ !!! Пожелать Успехов в РПЛ и новых Побед !!!
beefs
beefs
05 мая в 16:48
молодец Осинькин, так держать...
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