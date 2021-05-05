Газизов: «Позвонил и пожелал Зинченко выиграть Лигу чемпионов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что поддерживал бывшего полузащитника клуба во время вчерашнего матча полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и ПСЖ (2:0).

Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ .

Саша доказывает, что труд — самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремлённый. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На «Уфу» это всё тоже положительно работает.