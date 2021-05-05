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Газизов: «Позвонил и пожелал Зинченко выиграть Лигу чемпионов»

05 мая 2021, 11:58
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что поддерживал бывшего полузащитника клуба Александра Зинченко во время вчерашнего матча полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и ПСЖ (2:0).

Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ.

Саша доказывает, что труд — самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремлённый. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На «Уфу» это всё тоже положительно работает.

Напомним, что Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год, а после перебрался в «Манчестер Сити».

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Ханханхан
Ханханхан
05 мая в 12:51
Я до сих пор не понимаю как он туда попал тем более из Уфы.
112910415
112910415
05 мая в 12:50
глядишь, и Зинченко когда-то позвонит, позовёт в Манчестер !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 12:26
Молодец,не забывает!
Djebrael
Djebrael
05 мая в 12:18
Ну 50 процентов успеха уже есть...
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