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Сёмин — о Чорлуке в сборной Хорватии: «Он имеет колоссальный опыт»

05 мая 2021, 12:06

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о защитнике Ведране Чорлуке, который войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

Ведран — очень опытный игрок, он прошел колоссальный путь в футболе. Руководители сборной Хорватии видят в нем серьезного помощника для Златко Далича.

Чорлука во всех командах был значимой фигурой — как на поле, так и за его пределами. Во многих из них носил капитанскую повязку. Выводил сборную Хорватии в качестве капитана. Это закономерное решение.

Могут ли возникнуть трудности? Ведран со всем разберется, он профессионал и очень опытный человек. Вижу ли его в качестве главного тренера? Пока трудно сказать, но знаю одно: Чорлука будет работать на пользу футболу.

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Все комментарии
swed27
swed27
05 мая в 12:43
Чорлука - незаменимый защитник в составе Локо. Все тренеры доверяли ему, как надежному игроку обороны. Его место в основе никогда не подвергалось сомнению. И конечно в сборной он будет одним из ключевых игроков оборонительного плана
Ironigor
Ironigor
05 мая в 12:38
Удачи тебе Ведран !!!
Вoлхв
Вoлхв
05 мая в 12:16
Палыч знает что говорит
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