Сёмин — о Чорлуке в сборной Хорватии: «Он имеет колоссальный опыт»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о защитнике , который войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

Ведран — очень опытный игрок, он прошел колоссальный путь в футболе. Руководители сборной Хорватии видят в нем серьезного помощника для Златко Далича.

Чорлука во всех командах был значимой фигурой — как на поле, так и за его пределами. Во многих из них носил капитанскую повязку. Выводил сборную Хорватии в качестве капитана. Это закономерное решение.

Могут ли возникнуть трудности? Ведран со всем разберется, он профессионал и очень опытный человек. Вижу ли его в качестве главного тренера? Пока трудно сказать, но знаю одно: Чорлука будет работать на пользу футболу.