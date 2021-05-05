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Сергеев заявил, что не получал предложений от клубов РПЛ

05 мая 2021, 15:02

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что не получал предложений о переходе от клубов РПЛ.

Я побил рекорд по голам в одном сезоне? Для меня это не очень важно, важно, что команда заняла первое место, а голы — второстепенны. От клубов РПЛ предложений не поступало, у меня еще год контракта с «Крыльями».

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Все комментарии
1-я конная
1-я конная
05 мая в 17:36
Сейчас Зарема проснётся и сделает
112910415
112910415
05 мая в 16:57
агент забрал всю пачку предложений и круглосуточно ведёт торг
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 мая в 15:35, ред.
Лучше бы было для него ещё этот год отыграть в Крыльях, притрется к новой лиге в новых условиях, со своим уже сыгравшимися коллективом. Я думаю так будет ему легче показать свои лучшие качества и повысить своё мастерство. Так сказать быть на виду у клубов играющих в элите российского футбола, тем самым повысить свою стоимость, если конечно он выдержит конкуренцию с нападающими других клубов.
Но видимо агент думает совсем по-другому. Посмотрим чем всё закончится. Пожелаем ему Удачи!
Всем Добра !!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 мая в 15:17
однозначно роет, да и по-моему сам Сергеев не спроста говорит, что пока предложений не было, а остался всего год контракта.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 мая в 15:14
Хорошо если так, а думается агент уже землю роет.
rubinovyi2
rubinovyi2
05 мая в 15:10
Сейчас на соккере прочитают и посыплются...)))
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