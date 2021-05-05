Сергеев заявил, что не получал предложений от клубов РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» заявил, что не получал предложений о переходе от клубов РПЛ .

Я побил рекорд по голам в одном сезоне? Для меня это не очень важно, важно, что команда заняла первое место, а голы — второстепенны. От клубов РПЛ предложений не поступало, у меня еще год контракта с «Крыльями».