«Спартак»: «Руй Витория? Вся информация после подписания»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что московскую команду может возглавить экс-наставник «Бенфики» .

У меня нет фамилии кандидата. Всё после подписания. Цифры, указанные в СМИ , очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же, как и у Тедеско.