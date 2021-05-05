«Спартак»: «Руй Витория? Вся информация после подписания»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что московскую команду может возглавить экс-наставник «Бенфики» Руй Витория.
У меня нет фамилии кандидата. Всё после подписания. Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же, как и у Тедеско.
И "Палмейрас" он не знает.....
Так и писали бы его должность как следует :
"Секретный Директор Таинственного департамента по напрасным связям с общественностью которой не нужно ничего знать"
И "Палмейрас" он не знает.....
Так и писали бы его должность как следует :
"Секретный Директор Таинственного департамента по напрасным связям с общественностью которой не нужно ничего знать"