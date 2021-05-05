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«Спартак»: «Руй Витория? Вся информация после подписания»

05 мая 2021, 16:10

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что московскую команду может возглавить экс-наставник «Бенфики» Руй Витория.

У меня нет фамилии кандидата. Всё после подписания. Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же, как и у Тедеско.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 мая в 20:50
Ну уж лучше иметь футбольного " Незнайку " Антона Фетисова ,чем всезнающего погонщика верблюдов и торговца цветами Газизова ! ))
ЧиП
ЧиП
05 мая в 20:29
А сколько он с собой притащит помошников?! 🥴😲
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 мая в 18:02
Попрыгунчика РПЛ не будет хватать.
Байкал-38
Байкал-38
05 мая в 17:45
Фетисов никто - Зарема всё!!! Спрашивайте у царицы, шутов не домогайтесь!
Gahi
Gahi
05 мая в 17:37
Ничего не знаю, ничего не слышал 👂? Приходите завтра, вот и вся работа Директора департамента по связям с общественностью Спартака, товарища А. Фетисова.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 мая в 17:27, ред.
Фетисову и самому интересно...
С кем он сегодня что то подписывал...
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 мая в 17:24
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 мая в 17:23, ред.
И фамилии кандидата у него нет.....
И "Палмейрас" он не знает.....

Так и писали бы его должность как следует :
"Секретный Директор Таинственного департамента по напрасным связям с общественностью которой не нужно ничего знать"
ABir
ABir
05 мая в 17:05
Следует дождаться окончания чемпионата и официального объявления из клуба. Что подсказывает, что Руй не последний кандидат на пост главного тренера Спартака.
n272nm
n272nm
05 мая в 17:04
Руй - какое прекрасное имя. Я представляю, что будут кричать с трибун! Типа: "Эй, Руй! Сюда иди!" Бугага! :))))
Shustriy
Shustriy
05 мая в 16:17
Это чуть лучше Гунько, но хуже Шалимова.
Ironigor
Ironigor
05 мая в 16:17
Значит всё таки Руй уй Виктория !!!
ermak6848
ermak6848
05 мая в 16:17
Весна и " утки " стали часто пролетать над базой фк " СПАРТАК ".. и гадить
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