Агуэро заинтересован в переходе только в «Барселону»

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06 мая 2021, 10:04

Нападающий объявил, что покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона. Как сообщает инсайдер Ориола Доменек, аргентинец рассматривает вариант только с переходом в «Барселону».

Он хочет играть за «Барселону». Его приоритетом, как он объяснил своим партнёрам по «Манчестер Сити», является «Барса». Он готов подождать предложения каталонского клуба и снизить зарплату, чтобы переход осуществился. Его желание — играть за «Барселону» в следующем сезоне.

Доменек добавил, что агент Агуэро уже контактировал с представителями каталонского клуба, а «сине-гранатовые» знают о намерениях игрока.