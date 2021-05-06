ГлавнаяНовости

Агуэро заинтересован в переходе только в «Барселону»

06 мая 2021, 10:04

Нападающий Серхио Агуэро объявил, что покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона. Как сообщает инсайдер Ориола Доменек, аргентинец рассматривает вариант только с переходом в «Барселону».

Он хочет играть за «Барселону». Его приоритетом, как он объяснил своим партнёрам по «Манчестер Сити», является «Барса». Он готов подождать предложения каталонского клуба и снизить зарплату, чтобы переход осуществился. Его желание — играть за «Барселону» в следующем сезоне.

Доменек добавил, что агент Агуэро уже контактировал с представителями каталонского клуба, а «сине-гранатовые» знают о намерениях игрока.

Все новости
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Вчера, 21:58 Комментарии13
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Вчера, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Вчера, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Вчера, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
16 мая Комментарии12
Слухи«Барселона» интересуется форвардом «Аталанты»
16 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
06 мая в 11:17
сбудется его желание, ибо реальное
sihafazatron
sihafazatron
06 мая в 10:53
Агуэро еще пару лет проведёт на высоком уровне, если травмы не помешают, удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 10:37
Снизит зарплату,значит перейдёт!
Legend 6
Legend 6
06 мая в 10:32
Хорошие новости)
Ironigor
Ironigor
06 мая в 10:17
Хочется пожелать ему удачи, в его хотении !!!)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100