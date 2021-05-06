«Барселона» предложила «Ливерпулю» подписать Умтити по сниженной цене

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06 мая 2021, 09:45

«Барселона» планирует расстаться с защитником .

Как сообщается, каталонский клуб намерен продать француза в летнее трансферное окно. Одним из заинтересованных в переходе игрока клубов является «Ливерпуль». «Барселона» готова снизить запрашиваемую за Умтити цену. «Сине-гранатовые» предложили «Ливерпулю» оформить трансфер защитника всего за 6 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что ранее стало известно об интересе к Умтити со стороны «Зенита».