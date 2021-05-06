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«Барселона» предложила «Ливерпулю» подписать Умтити по сниженной цене

06 мая 2021, 09:45

«Барселона» планирует расстаться с защитником Самюэлем Умтити.

Как сообщается, каталонский клуб намерен продать француза в летнее трансферное окно. Одним из заинтересованных в переходе игрока клубов является «Ливерпуль». «Барселона» готова снизить запрашиваемую за Умтити цену. «Сине-гранатовые» предложили «Ливерпулю» оформить трансфер защитника всего за 6 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что ранее стало известно об интересе к Умтити со стороны «Зенита».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
06 мая в 15:31
Сомневаюсь что после того как стало известно о хронических проблемах Умтити с коленом, и после того как мы видели его в паре матчей этого сезона, он вообще будет кому-нибудь нужен...
Вероятно, так и отсидит свой, не побоюсь этого слова, "шикарный контракт" в Барселоне, высасывая всё до последнего евро... Других глупцов желающих платить "человеку-травме" не найти... И уж конечно, у самого Ливерпуля, есть свой "хронический больной" Матип - зачем им второй, если они Конате из Лейпцига берут?? =))
Legend 6
Legend 6
06 мая в 10:35
Надо продавать хоть за сколько нибудь
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
06 мая в 10:17
Черная пятница в барсе, скидка на черных игроков.
Ozabot
Ozabot
06 мая в 10:13
Я не знал, что в «Барсе» есть настолько дешевые игроки. 6 миллионов это стоимость месяца содержания одного Месси.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
06 мая в 10:09
Да уж конечно !!!
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
06 мая в 10:01
Он наверное ещё в разуме... Где Ливерпуль и где....
112910415
112910415
06 мая в 09:59
скидки и акции все любят !
Ironigor
Ironigor
06 мая в 09:47
Конечно давай в Зенит !
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