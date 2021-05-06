«Барселона» предложила «Ливерпулю» подписать Умтити по сниженной цене

«Барселона» планирует расстаться с защитником Самюэлем Умтити.
Как сообщается, каталонский клуб намерен продать француза в летнее трансферное окно. Одним из заинтересованных в переходе игрока клубов является «Ливерпуль». «Барселона» готова снизить запрашиваемую за Умтити цену. «Сине-гранатовые» предложили «Ливерпулю» оформить трансфер защитника всего за 6 млн фунтов стерлингов.
Напомним, что ранее стало известно об интересе к Умтити со стороны «Зенита».
Вероятно, так и отсидит свой, не побоюсь этого слова, "шикарный контракт" в Барселоне, высасывая всё до последнего евро... Других глупцов желающих платить "человеку-травме" не найти... И уж конечно, у самого Ливерпуля, есть свой "хронический больной" Матип - зачем им второй, если они Конате из Лейпцига берут?? =))
Вероятно, так и отсидит свой, не побоюсь этого слова, "шикарный контракт" в Барселоне, высасывая всё до последнего евро... Других глупцов желающих платить "человеку-травме" не найти... И уж конечно, у самого Ливерпуля, есть свой "хронический больной" Матип - зачем им второй, если они Конате из Лейпцига берут?? =))