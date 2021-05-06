Фердинанд рассказал, как Фергюсон хотел подписать Бензема в «Ман Юнайтед»

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06 мая 2021, 08:58

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» вспомнил историю о том, как легендарный тренер «красных дьяволов» сэр хотел подписать , когда форвард выступал в составе «Лиона».

В первый раз, когда я играл против него [в 1/8 финала ЛЧ сезона 2007/08], сэр Алекс Фергюсон хотел подписать его. Он разговаривал с ним в туннеле после игры, и официальным лицам «Лиона» пришлось оттащить Фергюсона от Бензема. В тот день Карим играл блестяще.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что в 2009 году Фергюсон хотел подписать именно Бензема, а не его. Однако француз выбрал «Реал», поэтому Оуэн отправился на «Олд Траффорд».

Я перешёл в «Манчестер Юнайтед» только потому, что Бензема выбрал «Реал» вместо МЮ . В первый раз, когда мне позвонил сэр Алекс Фергюсон, он сказал: «Мы хотим подписать Бензема, если мы не сможем его подписать… Тогда мы подпишем тебя».

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал, что Фергюсон сразу смог увидеть талант Криштиану Роналду.