Шевченко: «Суперлига разрушила бы футбол в таких странах, как моя»

Главный тренер сборной Украины высказал своё мнение о Суперлиге.

Именно так рушится футбол и его традиции. Я не понимал систему, которую они придумали. В США бизнес-модель даже лучше европейских. Но есть некоторые базовые принципы: худшая команда выбирает лучшего игрока [драфт].

Как сказал Гвардиола, нет смысла создавать турнир, в котором вы всегда остаетесь и не можете вылететь. Это очень плохо представленный проект, он разрушит футбол в таких странах, как моя, и во многих других странах, где родились великие таланты. Он нанесет ущерб культуре футбола. Модель Лиги чемпионов со временем изменилась, но она даёт возможность участвовать в этом турнире каждому.