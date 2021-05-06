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Шевченко: «Суперлига разрушила бы футбол в таких странах, как моя»

06 мая 2021, 10:24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал своё мнение о Суперлиге.

Именно так рушится футбол и его традиции. Я не понимал систему, которую они придумали. В США бизнес-модель даже лучше европейских. Но есть некоторые базовые принципы: худшая команда выбирает лучшего игрока [драфт].

Как сказал Гвардиола, нет смысла создавать турнир, в котором вы всегда остаетесь и не можете вылететь. Это очень плохо представленный проект, он разрушит футбол в таких странах, как моя, и во многих других странах, где родились великие таланты. Он нанесет ущерб культуре футбола. Модель Лиги чемпионов со временем изменилась, но она даёт возможность участвовать в этом турнире каждому.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ vastudio (раскрыть)
07 мая в 20:43
Согласен, но мои этим и не озабочены.
vastudio
vastudio ответ pomor45 (раскрыть)
06 мая в 19:50
Как и твоей))))
pomor45
pomor45
06 мая в 15:08
Никаким боком Суперлига твоей страны не коснулась бы.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
06 мая в 13:47
Комментаторы, вы чего объелись? Шевченко безусловный авторитет в мире футбола, русские и украинцы братья, не давайте сми загадить ваш мозг, нас стравили липовыми новостями. Оставайтесь думающими людьми. Все в мире хотят мира.
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ beefs (раскрыть)
06 мая в 12:25
Может теперь все глупые идеи проверять?)
Futurista
Futurista
06 мая в 12:11
"Я не понимал систему, которую они придумали. В США бизнес-модель даже лучше европейских. Но есть некоторые базовые принципы: худшая команда выбирает лучшего игрока"...смешной мальчик...

Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 мая в 11:02
Зачем тебе футбол ? У тебя и страны-то нет !!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ berda2003 (раскрыть)
06 мая в 10:59
В каждой стране есть идиоты, но что бы у идиотов была своя страна, это впервые в истории!
berda2003
berda2003
06 мая в 10:51
дурилка картонная, территорию, которую занимают нацисты разрушит не футбол...
beefs
beefs
06 мая в 10:28
для того чтобы определить пригодность этой системы нужно было ее попробовать...
drug01
drug01
06 мая в 10:27
Это точно
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