В Испании Азара сравнили с Бэйлом. Он смеялся после вылета «Реала» из ЛЧ

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06 мая 2021, 10:39

«Реал» уступил «Челси» (0:2, 1:3 по сумме двух встреч) в полуфинале Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

По окончании встречи полузащитник «сливочных» смеялся и шутил в компании игроков «Челси», за который он выступал ранее. Ведущий вечернего испанского футбольного шоу El Chiringuito Хосеп Педрерол сравнил бельгийца с , который неоднократно своими поступками проявлял неуважение к мадридскому клубу.

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, а Азар находит время посмеяться и пошутить. Два года лишнего веса... Просто ещё один Гарет Бэйл.