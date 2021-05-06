В Испании Азара сравнили с Бэйлом. Он смеялся после вылета «Реала» из ЛЧ

«Реал» уступил «Челси» (0:2, 1:3 по сумме двух встреч) в полуфинале Лиги чемпионов и вылетел из турнира.
По окончании встречи полузащитник «сливочных» Эден Азар смеялся и шутил в компании игроков «Челси», за который он выступал ранее. Ведущий вечернего испанского футбольного шоу El Chiringuito Хосеп Педрерол сравнил бельгийца с Гаретом Бэйлом, который неоднократно своими поступками проявлял неуважение к мадридскому клубу.
«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, а Азар находит время посмеяться и пошутить. Два года лишнего веса... Просто ещё один Гарет Бэйл.
Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021
По твоему болельшик Барселоны должен об...ть реал??
В единоборствах есть правило, если не хочешь чтоб сомневались в победе, то нокаутируй соперника. В футболе тоже самое. Если у любимой команды спад, это надо признать и продолжать болеть, но это не означает что надо поливать грязью всех соперников. Уважение прежде всего. Надеюсь мысль довел.
По твоему болельшик Барселоны должен об...ть реал??
В единоборствах есть правило, если не хочешь чтоб сомневались в победе, то нокаутируй соперника. В футболе тоже самое. Если у любимой команды спад, это надо признать и продолжать болеть, но это не означает что надо поливать грязью всех соперников. Уважение прежде всего. Надеюсь мысль довел.
И я не на стороне Бэйла. Я просто думал, что валлиец себя запустил и играть не хочет (как "мой любимый" Озил), а он вполне еще попылит в других условиях, хет-трики может делать. Теперь думаю, что и Азар на многое способен, но его объявляют ведьмой и начинают "охоту"
И я не на стороне Бэйла. Я просто думал, что валлиец себя запустил и играть не хочет (как "мой любимый" Озил), а он вполне еще попылит в других условиях, хет-трики может делать. Теперь думаю, что и Азар на многое способен, но его объявляют ведьмой и начинают "охоту"
Общение с фракоговорящими экс-одноклубниками ему никто не запрещал.
Общение с фракоговорящими экс-одноклубниками ему никто не запрещал.
Кто первый начал, поди, знай.
Этот сезон показал, что Бэйл еще может играть, но он уже года 2 без футбола по большому счёту, потому что его "решили воспитывать" в Мадриде.
Просто, считаю, что всесильный королевский клуб САМ решил приобрести ЭТИХ игроков и не надо собак свешивать на исполнителей за то, что тренеры не могут(или не хотят) их интегрировать в состав.
Кто первый начал, поди, знай.
Этот сезон показал, что Бэйл еще может играть, но он уже года 2 без футбола по большому счёту, потому что его "решили воспитывать" в Мадриде.
Просто, считаю, что всесильный королевский клуб САМ решил приобрести ЭТИХ игроков и не надо собак свешивать на исполнителей за то, что тренеры не могут(или не хотят) их интегрировать в состав.
И на Азара фанаты злы, хотя проиграл всё же не Азар.
Злы за то, что команда уступила, а у игрока хорошее настроение.
И на Азара фанаты злы, хотя проиграл всё же не Азар.
Злы за то, что команда уступила, а у игрока хорошее настроение.