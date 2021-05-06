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В Испании Азара сравнили с Бэйлом. Он смеялся после вылета «Реала» из ЛЧ

06 мая 2021, 10:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» уступил «Челси» (0:2, 1:3 по сумме двух встреч) в полуфинале Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

По окончании встречи полузащитник «сливочных» Эден Азар смеялся и шутил в компании игроков «Челси», за который он выступал ранее. Ведущий вечернего испанского футбольного шоу El Chiringuito Хосеп Педрерол сравнил бельгийца с Гаретом Бэйлом, который неоднократно своими поступками проявлял неуважение к мадридскому клубу.

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, а Азар находит время посмеяться и пошутить. Два года лишнего веса... Просто ещё один Гарет Бэйл.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ vastudio (раскрыть)
06 мая в 21:32, ред.
Болел за реал, из-за того что финал однобоким мог получится. Намного былобы интереснее посмотреть на игру МС и реала. Чем чисто английский. Кроме этого больше всего люблю Ла Лигу, хотя в последние годы АПЛ стал намного зрелишнее. Этого достаточно? Или ещё что-то добавить?

По твоему болельшик Барселоны должен об...ть реал??
В единоборствах есть правило, если не хочешь чтоб сомневались в победе, то нокаутируй соперника. В футболе тоже самое. Если у любимой команды спад, это надо признать и продолжать болеть, но это не означает что надо поливать грязью всех соперников. Уважение прежде всего. Надеюсь мысль довел.
vastudio
vastudio ответ Beka_byaka (раскрыть)
06 мая в 19:48
Реал , вперёд ! Реал не подкачает!))))))) Это слова болельщика Барсы?)))
vastudio
vastudio ответ Beka_byaka (раскрыть)
06 мая в 19:43
Скорей есть сомнения)))
Beka_byaka
Beka_byaka ответ vastudio (раскрыть)
06 мая в 19:34
Этот человек любит футбол, болеет за Барселону и уважает всех остальных команд, футболистов и никогда не переходит на личности!! Есть вопросы?
vastudio
vastudio ответ Beka_byaka (раскрыть)
06 мая в 19:26
Про половину человечества пишет человек с авой Барсы?)))
vastudio
vastudio
06 мая в 19:24
Ну правильно, перешёл подоить скупщиков громких имён, за что уважать такую команду))
Loko best
Loko best ответ aNOOBis (раскрыть)
06 мая в 19:16
Все правильно,что Зидану на него плевать,ему не плевать на команду,он должен действовать в ее интересах,а не в интересах отдельных игроков.Про хет-трик Бейла,ну раз в год и палка стреляет,класс то у него никуда не делся.А на Азара давно пора охоту объявить,он как только пришел в Реал,я офигел от того как он раскабанел.Потом все хуже и хуже,а теперь ещё эти ужимки и смешки с игроками Челси.Не красит это его,не думаю,что тебе игроки синих будут рады видеть его в своей команде.
aNOOBis
aNOOBis ответ Loko best (раскрыть)
06 мая в 18:58
Тренер Зидан безусловно сильный специалист, но у него и характер не подарок. Я повторюсь: никогда не узнаем кто там первый начал, но плевать ему на то какой Бэйл игрок, он ведет с ним холодную войну.

И я не на стороне Бэйла. Я просто думал, что валлиец себя запустил и играть не хочет (как "мой любимый" Озил), а он вполне еще попылит в других условиях, хет-трики может делать. Теперь думаю, что и Азар на многое способен, но его объявляют ведьмой и начинают "охоту"
dimagas2
dimagas2 ответ Beka_byaka (раскрыть)
06 мая в 18:26
И эта "половина человечества" хает нАзарара с самого его прихода,ему типа на них должно быть не пофиг?
Общение с фракоговорящими экс-одноклубниками ему никто не запрещал.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ dimagas2 (раскрыть)
06 мая в 18:10
Причем тут общение?? В этот момент когда он ржал, половине человечества планеты было хреново от того что их любимый клуб вылетел .... И в этот момент такое поведение. Есстественно не понравится.
League1
League1
06 мая в 18:06
Обоих не уважаю.
112910415
112910415
06 мая в 17:46
хоть бы купили его какие-нибудь чудаки !
Санчо Панса
Санчо Панса
06 мая в 17:28
Просто рад был снова увидеть Курта Зума) А вообще, конечно, лучше бы он этого не делал.
Loko best
Loko best ответ aNOOBis (раскрыть)
06 мая в 16:54
Последний обзац просто "шедевр"....тренеры не могут(или не хотят) их интегрировать в состав...а почему корень проблемы вы видите в тренере???Тренеру не нужен сильный игрок или титулы,что он не ставит игроков в состав??
aNOOBis
aNOOBis ответ DXTK (раскрыть)
06 мая в 16:44
Куртуа спас команду несколько раз (больше чем Менди Челси)
aNOOBis
aNOOBis ответ Loko best (раскрыть)
06 мая в 16:44
В случае с Бэйлом мы никогда не узнаем где причина, а где следствие. Клуб открыто выражает неприязнь к игроку, игрок ставит клуб на третье место после Уэльса и гольфа.

Кто первый начал, поди, знай.

Этот сезон показал, что Бэйл еще может играть, но он уже года 2 без футбола по большому счёту, потому что его "решили воспитывать" в Мадриде.

Просто, считаю, что всесильный королевский клуб САМ решил приобрести ЭТИХ игроков и не надо собак свешивать на исполнителей за то, что тренеры не могут(или не хотят) их интегрировать в состав.
aNOOBis
aNOOBis ответ Loko best (раскрыть)
06 мая в 16:39
Я новость прочитал в твиттере в первоисточнике (ну, почти, по-испански читать не умею, читал английский репост)
И на Азара фанаты злы, хотя проиграл всё же не Азар.
Злы за то, что команда уступила, а у игрока хорошее настроение.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
06 мая в 15:33
Болел за свой родной клуб Челси,что не радоваться,это же естественно,если Месси перешел бы в Реал,в игре с Барсой забивал бы "случайно" Реалу и праздновал бы с игроками Барсы.
Сп62
Сп62
06 мая в 15:05
Если б он смеялся во время матча, то выглядело бы неприлично. А после игры можно посмеяться, даже над собой.
13 RUS
13 RUS
06 мая в 14:50
Сливки это как Спартак, Бэйл забивал Ливеру победные мячи в финале, а они всех ссаными тряпками
lobsterdam
lobsterdam
06 мая в 14:17
а разве он играл в этом матче, чего-то не усмотрел его там...
bacek15
bacek15
06 мая в 13:43
А что тут такого? Они наёмники. Вчера купили, завтра продадут, может даже в Челси. )
Klaus-S
Klaus-S ответ Elliada (раскрыть)
06 мая в 13:17
Главное что бы не запивал. )
DXTK
DXTK
06 мая в 13:05
А Куртуа два раза пропустил, он тоже раньше за синих играл....... давайте и его затравим.
Loko best
Loko best ответ aNOOBis (раскрыть)
06 мая в 12:44
Вам бы про Арсенал говорить,тут вы не понимаете ничего.Бейла не за что гробить или Азара???Если Модрич,Каземиро,Куртуа отдаются на поле и вне его,то никто из адекватных в их адрес плохого слова не говорит
Loko best
Loko best ответ aNOOBis (раскрыть)
06 мая в 12:41
Вы вообще новость читали???Зачем писать если не шаришь в происходящем??!!!Никто тут не упрекает Азара в плохой игре,разговор о реакции на поражение,причем не в одном отдельном взятом матче,а о вылете из ЛЧ.Я бы на месте болельщиков Реала сгнобил этого толстяка.
aNOOBis
aNOOBis ответ Rattlehead (раскрыть)
06 мая в 12:08
Я из приведенных цифр делаю один вывод: играешь хорошо или неважно, один болт, в Мадриде найдут за что тебя гнобить
aNOOBis
aNOOBis
06 мая в 12:05
Играл скверно весь Реал, а виноват Азар. Удобно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 мая в 11:52
Бэйл не выглядит столь безнадежно, хотя бы по физике, если только брать в разрезе отношения с "Реалом", а Азар - такое впечатление - собирается завязывать с футболом.
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
06 мая в 11:46
Точно! А я то думал что же ему сказал Зума)))
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