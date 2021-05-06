Бруну Фернандеш: «Для меня недостаточно играть 90 минут каждые три дня»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что получает огромное удовольствие от игры в футбол.

Для меня самое важное — это игра в футбол. Когда тренер хочет, чтобы я вышел на поле, важно знать, что я готов играть каждый матч, каждую минуту. Я никогда не скажу, что я слишком устал, потому что играть в футбол — это моя мечта. Я никогда не устану играть. Когда я был ребёнком, я играл по семь или восемь часов в день. Так что играть по 90 минут каждые три или два дня для меня недостаточно.