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Бруну Фернандеш: «Для меня недостаточно играть 90 минут каждые три дня»

06 мая 2021, 16:44

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что получает огромное удовольствие от игры в футбол.

Для меня самое важное — это игра в футбол. Когда тренер хочет, чтобы я вышел на поле, важно знать, что я готов играть каждый матч, каждую минуту. Я никогда не скажу, что я слишком устал, потому что играть в футбол — это моя мечта. Я никогда не устану играть. Когда я был ребёнком, я играл по семь или восемь часов в день. Так что играть по 90 минут каждые три или два дня для меня недостаточно.

Напомним, что Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам первых полуфинальных матчей.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
06 мая в 20:51
Он просто не бухает и не знаком с Кокориным....
berda2003
berda2003
06 мая в 18:44
учись у нашего лучшего ху...болиста, он нагружает себя дополнительно правой рукой, а левой держит телефон, притом ежедневно!!
112910415
112910415
06 мая в 17:36
добрый пример для всех
sv_1969
sv_1969
06 мая в 17:31
Ненасытный паренёк
Leha-ha50
Leha-ha50
06 мая в 17:18, ред.
Ну это пока здоровье позволяет. Ресурс организма не безграничен. Так что рано или поздно насыщенный график начнет сказываться. У кого то это происходит раньше, у кого то позже, но утомление обязательно наступит. Тут главное не переусердствовать, ведь опорно-двигательный аппарат изнашивается, что приводит к травмам . Так что во всем нужна мера.
Надеюсь Бруну еще долго будет радовать нас своей игрой в МЮ и сборной.
Всем здоровья.
Lewa2708
Lewa2708 ответ УЕСКА (раскрыть)
06 мая в 17:12
Он при Магате не тренировался видимо. Можно хоть каждый день матчи играть, но существуют тренировки и без мяча которые выжимают из тебя всё)
Gahi
Gahi
06 мая в 17:07
Для одних как Бруну Фернандеш самое важное играть в футбол, а для других к сожалению это отыграться на футболе. Вот в этом и вся разница, молодец Бруну заслуживает самого большого уважения. Удачи 
d_fincher
d_fincher
06 мая в 16:58
Зенит в ужасе.
УЕСКА
УЕСКА
06 мая в 16:57, ред.
Молодец в отличии от некоторых других футболистов которые ноют что тяжелый график и слишком много матчей. Им видите ли тяжело побегать 90 минут раз в три дня. Кто любит футбол тому это не в тягость а в радость.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 мая в 16:54
Российские участники еврокубков в недоумении.....
Рома Олейник
Рома Олейник ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 мая в 16:54, ред.
Сторожем )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 16:48
Иди на подработку
Ironigor
Ironigor
06 мая в 16:48
Фернандеш красавчик!!!
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