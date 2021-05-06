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Линекер: «Это был худший „Реал“, который я когда-либо видел»

06 мая 2021, 08:46
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в своём твиттере прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» (2:0, 3:1 по сумме двух встреч).

Наконец «Челси» прошёл стадию полуфинала. Они были превосходны и играли в миллион раз лучше против самого худшего «Реала», который я, кажется, когда-либо видел.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357 ответ azkan (раскрыть)
06 мая в 14:48
Особенно когда сам играешь в футбол и тебя из под тишка бьют по ногам ,а ты улыбаешься!
Leha-ha50
Leha-ha50
06 мая в 11:59
Челси вчера выиграл по делу! Перес радоваться должен , что крупно не проиграли. Челси играли просто здорово, создали достаточное количество моментов, могли просто разгромить Реал. Реал действительно выглядел очень бледно. Один Бензема пытался что то сделать, остальных было просто не узнать.
Заслуженный выход Челси в финал. Ждем английское противостояние.
Всем здоровья.
azkan
azkan
06 мая в 11:57
И главное что мне понравился в Челси, это жесткая силовая игра против Реала. На грани фола и карточек. Давно я не видел такого азарта в игре синих.
И это радует.
Ну и не забудем о Лэмпарде, который многое сделал для клуба,
в открытие и доверие игрокам своей школы и в приобретениях новых игроков.
Garrincha58
Garrincha58
06 мая в 10:49, ред.
зачем Зидан весь матч держал Азара ведь видно он уже никогда не выйдет на свой уровень который был три года назад Винисиус играл не на своём фланге Начо вообще не игрок основы Реала, Кросс уже давно не тот, Рамос как защитник стал много косячить и вообще самое слабое место нынешнего Реала это защита с такой игрой в обороне турниры не выигрываются да и в нападении с одним Бензема много не забьёшь
Bom Bom
Bom Bom
06 мая в 10:45
По мне, в ответке против Аякса игра была хуже. И это только из относительно недавнего)
Alex12357
Alex12357
06 мая в 10:37
Очередная пощёчина Лысому!!!Сколько можно его терпеть?Испания -вам не надоело что Королевским клубом руководит Афро-Француз,который собирает в Реал всех своих земляков?
azkan
azkan
06 мая в 10:37
Я бы не сказал, что этот Реал самый худший. Они ведь могут и чемпионами стать.
А Челси сыграл на своем теперешнем уровне.
VeniaminS
VeniaminS
06 мая в 10:34
Все разачерованы игрой Реала.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
06 мая в 10:18
Есть такое , в последнее время Испания в кризисе
Zenit_84
Zenit_84
06 мая в 10:14
Зидану вновь не повезло
112910415
112910415
06 мая в 09:38
серьёзно приложил ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 мая в 09:37
Такая полоса настигает любой клуб.
drug01
drug01
06 мая в 09:14
Надо готовить новый состав...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
06 мая в 08:59
Бедный Перец)))
sihafazatron
sihafazatron
06 мая в 08:51
У переса все мысли о суперлиге, забыл чакыра позвать на помощь)
beefs
beefs
06 мая в 08:47
бывает и хуже, но реже...
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