Линекер: «Это был худший „Реал“, который я когда-либо видел»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в своём твиттере прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» (2:0, 3:1 по сумме двух встреч).

Наконец «Челси» прошёл стадию полуфинала. Они были превосходны и играли в миллион раз лучше против самого худшего «Реала», который я, кажется, когда-либо видел.