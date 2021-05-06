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Ди Канио: «Моуриньо — худший из худших. Он играет в антифутбол»

06 мая 2021, 09:31

Бывший нападающий «Лацио», «Ювентуса» и «Милана» Паоло Ди Канио жёстко раскритиковал назначение Жозе Моуриньо на должность главного тренера «Ромы».

Экс-футболист, известный своими резкими высказываниями, разговаривал со своим другом, который болеет за «Рому», по телефону, однако запись разговора попала в Сеть и была опубликована на YouTube.

Я понимаю, что вам нужно было громкое имя в данный момент, но это как если вы подписываете игрока, который закончил карьеру. Моуриньо просто хотел денег, его уволили в третий раз за четыре года, выгнали отовсюду из-за его плохого характера, а до этого всё, в чем он был хорош — проявление характера.

Принимая во внимание обстановку вокруг «Ромы», вы можете ожидать, что произойдёт что угодно, но я говорю вам, что Моуриньо — худший из худших. Он даже не играет в футбол, он играет в антифутбол. Вы можете повеселиться на нескольких пресс-конференциях, потому что у него они похожи на выступление в театре, но для создания команды Моуриньо — худший вариант из возможных. И я могу сказать это, потому что еще семь лет назад он был моим фаворитом, даже больше, чем Пеп Гвардиола.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
06 мая в 15:04
"разговаривал со своим другом, который болеет за «Рому», по телефону, однако запись разговора попала в Сеть и была опубликована на YouTube" - я бы на его месте пересмотрел круг друзей.
dzvinka
dzvinka
06 мая в 13:55
ну... все по делу, если вкратце))
Владимир 77
Владимир 77
06 мая в 12:54
Даже хуже Юрана??
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 мая в 12:39
Худший из худших? Это Ди Канио еще Шалимова не видел и временно пребывающих в качестве экспертов Матч ТВ,
Dirty_Harry
Dirty_Harry
06 мая в 11:38
Соглашусь с тем что ,золотые годы Маура прошли, после триумфа с Интером и относительных успехов с МЮ, карьера пошла на спад, кроме скандалов, провокаций и внтуренних разборок с последующим увольнением больше ничем особенно Маур и не запомнился. Видимо это его последний шанс перезагрузить свою карьеру.
Legend 6
Legend 6 ответ Баобаб (раскрыть)
06 мая в 10:37
А когда второй был о чем?)))
У него как у Моуриньо только пресс-конференции веселые, а толку нет)))
Ozabot
Ozabot ответ LOpp (раскрыть)
06 мая в 10:12
Для этого надо пройтись по его биографии. Он всю карьеру дрался с тренерами.
Баобаб
Баобаб
06 мая в 10:12
Всё верно сказал. Хотя Моуриньо и вписал своё имя в историю, сейчас он ниочём. Как Жириновский в думе.
Ozabot
Ozabot
06 мая в 10:11
Ди Каньо был игроком с крутым нравом. Тренеров он особенно недолюбливал, особенно таких, каким сейчас стал Моуриньо, — шоуменов и болтунов, вечно ищущих виноватых где угодно, но только не в себе. Поэтому его позиция понятна.
Когда-то даже набил рожу Траппатони. Ну, и много с кем до драк доходило.
LOpp
LOpp
06 мая в 10:11
Почему бывший нападающий Лацио, Ювентуса и Милана так сильно переживает за Рому?
sv_1969
sv_1969
06 мая в 10:04
Будем как говорится посмотреть
КЭТиК
КЭТиК
06 мая в 09:45
Есть некоторые сомнения в его квалификации.
Ironigor
Ironigor
06 мая в 09:44
Это только начало, дальше на сцене "Великий" !!! И прощание с баблом Ромы!!!
112910415
112910415
06 мая в 09:43
есть, наверное, и другие мнения
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 09:42
Он и есть физрук...
beefs
beefs
06 мая в 09:33
много правды в его словах, ну что поделаешь руководство Ромы решило так...
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