Ди Канио: «Моуриньо — худший из худших. Он играет в антифутбол»

Бывший нападающий «Лацио», «Ювентуса» и «Милана» жёстко раскритиковал назначение на должность главного тренера «Ромы».

Экс-футболист, известный своими резкими высказываниями, разговаривал со своим другом, который болеет за «Рому», по телефону, однако запись разговора попала в Сеть и была опубликована на YouTube.

Я понимаю, что вам нужно было громкое имя в данный момент, но это как если вы подписываете игрока, который закончил карьеру. Моуриньо просто хотел денег, его уволили в третий раз за четыре года, выгнали отовсюду из-за его плохого характера, а до этого всё, в чем он был хорош — проявление характера.

Принимая во внимание обстановку вокруг «Ромы», вы можете ожидать, что произойдёт что угодно, но я говорю вам, что Моуриньо — худший из худших. Он даже не играет в футбол, он играет в антифутбол. Вы можете повеселиться на нескольких пресс-конференциях, потому что у него они похожи на выступление в театре, но для создания команды Моуриньо — худший вариант из возможных. И я могу сказать это, потому что еще семь лет назад он был моим фаворитом, даже больше, чем Пеп Гвардиола.