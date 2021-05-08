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Ю. Газзаев: «Все мои команды практически никогда ниже 4-го места не бывали»

08 мая 2021, 00:40

Наставник «Шинника» Юрий Газзаев прокомментировал вылет команды из ФНЛ.

Я достаточно долго работаю, и все мои команды практически никогда ниже четвертого места не бывали, но многое зависит от комплектования. Зимой мы не могли заявить ребят, которых хотели, а был достаточно большой список. Понимали, что многие позиции нуждаются в усилении. Мы не могли взять футболиста на место, которое было занято, и приходилось ждать, будут ли трансферы «на выход». Бюджет ограничен, и большая часть зарплатного фонда была у игроков, с которыми заключены контракты. В итоге обновиться мы не смогли, хотя впервые за столько лет для «Шинника» было открыто трансферное окно без ограничений.

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112910415
112910415
08 мая в 07:53
не волшебник, однако ...
Остапчук 67
Остапчук 67
08 мая в 01:44
Брательник, было дело, "Аланию" угробил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 01:03
Этож как надо тренеровать,чтоб из Фнл вылететь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 01:00
Газзаевы всё разваливают...
drug01
drug01
08 мая в 00:57
Это было давно
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 00:49
Развалился Шинник , а ведь начинали сезон хорошо.
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