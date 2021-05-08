Ю. Газзаев: «Все мои команды практически никогда ниже 4-го места не бывали»

Наставник «Шинника» прокомментировал вылет команды из ФНЛ .

Я достаточно долго работаю, и все мои команды практически никогда ниже четвертого места не бывали, но многое зависит от комплектования. Зимой мы не могли заявить ребят, которых хотели, а был достаточно большой список. Понимали, что многие позиции нуждаются в усилении. Мы не могли взять футболиста на место, которое было занято, и приходилось ждать, будут ли трансферы «на выход». Бюджет ограничен, и большая часть зарплатного фонда была у игроков, с которыми заключены контракты. В итоге обновиться мы не смогли, хотя впервые за столько лет для «Шинника» было открыто трансферное окно без ограничений.