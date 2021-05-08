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Клопп: «Никто не будет плакать перед телевизором, если мы не попадём в ЛЧ»

08 мая 2021, 09:14

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о возможном непопадании команды в Лигу чемпионов.

Мы не дети в кондитерской, которым не дали конфеты. Мы несем ответственность за ситуацию, в которой находимся, и никто не будет смотреть Лигу чемпионов в следующем сезоне, лежать перед телевизором и плакать, если мы не будем участвовать.

Если у кого-то возникнут проблемы с этим, то, надеюсь, я быстро это пойму и смогу разрешить ситуацию на раннем этапе. Я почти уверен, что смогу быстро это понять.

У нас все еще есть шанс попасть в Лигу чемпионов, и мы должны сосредоточиться на этом. Кто-то, конечно, уже думает, что у нас нет шансов, и поэтому мы уже должны списать этот сезон со счетов.

За пять матчей до конца сезона АПЛ мерсисайдский клуб занимает седьмое место и отстает от четвертой позиции на семь очков.

Сегодня «Ливерпуль» встретится с «Саутгемптоном».

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Elliada
Elliada
08 мая в 09:49
В Лигу конференций
112910415
112910415
08 мая в 09:38
а где правильнее плакать ?
swed27
swed27
08 мая в 09:25
А я так хотел увидеть как плачет Клопп
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