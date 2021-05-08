Клопп: «Никто не будет плакать перед телевизором, если мы не попадём в ЛЧ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о возможном непопадании команды в Лигу чемпионов.
Мы не дети в кондитерской, которым не дали конфеты. Мы несем ответственность за ситуацию, в которой находимся, и никто не будет смотреть Лигу чемпионов в следующем сезоне, лежать перед телевизором и плакать, если мы не будем участвовать.
Если у кого-то возникнут проблемы с этим, то, надеюсь, я быстро это пойму и смогу разрешить ситуацию на раннем этапе. Я почти уверен, что смогу быстро это понять.
У нас все еще есть шанс попасть в Лигу чемпионов, и мы должны сосредоточиться на этом. Кто-то, конечно, уже думает, что у нас нет шансов, и поэтому мы уже должны списать этот сезон со счетов.
За пять матчей до конца сезона АПЛ мерсисайдский клуб занимает седьмое место и отстает от четвертой позиции на семь очков.
Сегодня «Ливерпуль» встретится с «Саутгемптоном».