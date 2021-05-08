Артета: «Уверяю, „Арсенал“ может очень скоро оказаться там, где мы хотим»

Главный тренер «Арсенала» высказался о текущих результатах команды после вылета из Лиги Европы от «Вильярреала» (1:2, 0:0).

Это не первый год для данного проекта, у которого, как мне кажется, есть свои фазы. И я уверяю вас, что сейчас мы в гораздо лучшем положении, чтобы очень скоро оказаться там, где мы хотим, если мы будем делать то, что должны. Но нам нужно быть безжалостными.

Мы не можем плакать и зацикливаться на том, чего у нас нет. Мы должны смотреть на то, что имеем и максимизировать это, чтобы получить желаемое.

Я хочу разделить боль, которую все мы чувствуем. Болельщики были невероятны в своей поддержке команды и меня с момента моего приезда сюда. Прежде всего, я должен выразить им свою признательность.

Я понимаю их разочарование. Мы находимся здесь, чтобы доставлять им радость, дарить им моменты, в которых они могли бы гордиться тем, что мы делаем. Нам удалось сделать это в прошлом сезоне, в этом — нет. Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы что-то от них требовать.