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Артета: «Уверяю, „Арсенал“ может очень скоро оказаться там, где мы хотим»

08 мая 2021, 06:57

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о текущих результатах команды после вылета из Лиги Европы от «Вильярреала» (1:2, 0:0).

Это не первый год для данного проекта, у которого, как мне кажется, есть свои фазы. И я уверяю вас, что сейчас мы в гораздо лучшем положении, чтобы очень скоро оказаться там, где мы хотим, если мы будем делать то, что должны. Но нам нужно быть безжалостными.

Мы не можем плакать и зацикливаться на том, чего у нас нет. Мы должны смотреть на то, что имеем и максимизировать это, чтобы получить желаемое.

Я хочу разделить боль, которую все мы чувствуем. Болельщики были невероятны в своей поддержке команды и меня с момента моего приезда сюда. Прежде всего, я должен выразить им свою признательность.

Я понимаю их разочарование. Мы находимся здесь, чтобы доставлять им радость, дарить им моменты, в которых они могли бы гордиться тем, что мы делаем. Нам удалось сделать это в прошлом сезоне, в этом — нет. Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы что-то от них требовать.

Лондонский клуб рискует впервые за 25 лет не выйти в еврокубки по итогам сезона.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
09 мая в 00:41
    youtomee
    youtomee
    08 мая в 16:30, ред.
    "И я уверяю вас, что сейчас мы в гораздо лучшем положении, чтобы очень скоро оказаться там, где мы хотим, если мы будем делать то, что должны." - ну как бы 1,5 года с Артетой у руля все "делают то, что должны" и где прогресс? где вы хотите оказаться? Ну если речь о Чемпоншипе, то вопросов нет. Пока с каждым сезоном Арсенал падает все ниже, в том году вроде 8 были и удалось кубок урвать (это в какой-то степени всех успокоило), в этом уже даже до 8 места не дотянутся, в кубках тоже ничего не показали. Интересно просто услышать за счет чего они окажутся, где им хочется оказаться. Пока все видится так, что с Артетой в следующем сезоне все будет то же самое - "немного не повезло", мы играли лучше соперника" и тд. и это все будет произноситься, когда они будут преследовать в таблице какой нибудь Брайтон или Кристал Пэлас.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Тристан (раскрыть)
    08 мая в 09:46, ред.
    Думаю, он не живет в иллюзиях. Когда он после каждого матча говорит, что "Арсеналу" не повезло, судьи были несправедливы, игроки недостаточно опытные, у соперника был один полумомент и он его реализовал и т.п., он говорит для владельцев.

    Если мы вспомним его учителя Пепа, он невероятный прагматик, у него ноль романтики - берет только топ-команды, при этом все равно постоянно ноет, что у него мало игроков, перед каждым матчем даже с аутсайдером сообщает, что соперник очень мотивирован и неудача может быть у каждого и т.п. Работа на построение своего имиджа и с хозяевами клуба у Пепа идеальная. Артета точь в точь Пеп.

    А если спросить - почему выгнали из команды Гендузи, который почти один дрался? Почему Салиба в интервью сказал, что был в шоке после того, как Артета посмотрел его в паре товарищеских матчей и сказал, что он не нужен клубу, а эти матчи были после полугода без игры из-за ковида? Почему Уиллок забивает за "Касл" регулярно? Почему самые дорогие игроки команды - Пепе, Обама, Партей - все как один в плохой форме? Почему Габриэль тащил в начале сезона, травмировался, вышел и с тех пор не играет, хотя клоун Холдинг вот играет? Почему Мартинес, который наконец вдохнул уверенность болельщиков, что у нас может быть хороший вратарь (и который сказал, что он хочет выигрывать с "Арсеналом"), после многих лет косяков Чеха и Лено, сразу же был им выставлен на трансферы?

    Да ни на что это НОЛЬтета не ответит. Он взял у Гвардиолы только ЧСВ.

    И нет у него иллюзий, этот клоун перед Кроенками лебезит.
    Тристан
    Тристан
    08 мая в 09:13
    Каждое утро с надеждой смотрю новости, хочу увидеть, что Кронке продал акции клуба фанату Арсенала, Артета и его посредственные игроки ушли и мы, болельщики, вдохнули полной грудью воздух перемен..а тем временем Артета нас уверяет..бесстыжее создание..уже Юнгберг и Анри сказали про дно, а он живет в иллюзиях...
    BBK33
    BBK33
    08 мая в 09:07
    Хотим свое законное 4-е место))
    zdeniss
    zdeniss
    08 мая в 09:02
    Хватит жить одним днем! Проиграли - растопчем, победили - носим на руках. В прошлом году с ним взяли 2 (!) кубка, о которых уже забыли. Футбол для нас, болел, это эмоции, в том числе и от поражений. По мне, лучше проигрывать, но играть в свой футбол - давление, прессинг, атака, распасовка! В этом сезоне где-то не получилось, мало забили, много пропустили. Больше вопросов к Обамеянгу и Лено. Верю в Артету. Вперед, Арсенал!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    08 мая в 08:13
    Артета не тренер уровня топ-АПЛ.
    batog
    batog
    08 мая в 07:53
      112910415
      112910415
      08 мая в 07:47
      пока это одни слова, оптимизма они не добавляют
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      08 мая в 07:27
      Философия от Микеля.
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      08 мая в 07:06
      Судя по динамике будет в чемпионшипе
      beefs
      beefs
      08 мая в 06:59
      исповедь не всем понравилась...
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