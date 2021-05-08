Флик: «Мы должны будем показать игру топ-уровня в матче с „Боруссией“ М»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от домашнего матча 32-го тура Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией».

Мы должны сыграть лучше, чем в первом матче. Когда мы владеем мячом, Гладбах компактно закрывает свободные зоны. При перехвате мяча они демонстрируют хорошие скорости и забегания в глубину. Они хороши в игровом плане, могут строить комбинации от Зоммера (Прим. — вратарь «Боруссии») и до самой чужой штрафной. Это команда высокого уровня. Они заставят нас выложиться на максимум, мы должны будем показать игру топ-уровня.