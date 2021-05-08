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Флик: «Мы должны будем показать игру топ-уровня в матче с „Боруссией“ М»

08 мая 2021, 07:55
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от домашнего матча 32-го тура Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией».

Мы должны сыграть лучше, чем в первом матче. Когда мы владеем мячом, Гладбах компактно закрывает свободные зоны. При перехвате мяча они демонстрируют хорошие скорости и забегания в глубину. Они хороши в игровом плане, могут строить комбинации от Зоммера (Прим. — вратарь «Боруссии») и до самой чужой штрафной. Это команда высокого уровня. Они заставят нас выложиться на максимум, мы должны будем показать игру топ-уровня.

Напомним, первая встреча команд в этом сезоне Бундеслиги завершилась победой «Боруссии» (3:2).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 08:32
Эта тема звучит перед каждым матчем.
Остапчук 67
Остапчук 67
08 мая в 08:30
Да, надо выигрывать.
112910415
112910415
08 мая в 08:23
так покажите её !
shlomo
shlomo
08 мая в 08:11
Ну покажите...должна быть феерия...
beefs
beefs
08 мая в 08:06
должны, это еще не показали...
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