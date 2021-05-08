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Моуриньо хочет заполучить Белотти в «Рому»

08 мая 2021, 12:20

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет заполучить в команду нападающего «Торино» Андреа Белотти.

Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что португальский специалист уже выбрал Белотти в качестве идеального игрока для обновления атаки римской команды.

Контракт Белотти с «Торино» истекает в июне 2022 года, источник отмечает, что его продление маловероятно.

27-летний форвард забил 12 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче Серии А в этом сезоне.

Моуриньо начнет работу с «Ромой» по окончании текущего сезона.

Ранее Белотти заявил, что не собирается покидать «Торино» летом.

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Все комментарии
gen.v3trov
gen.v3trov
08 мая в 13:54
Рома конечно очень рискнула, понятно, моур тренер авторитетный, выиграл все на свете, однако, последние то результаты печальны, и что-то мне подсказывает из тоттенхэма его выгнали не из-за Суперлиги, это был всего лишь повод, а руководство понимало, что больше он ничего не сможет дать лондонцам.
И как бы римляне тоже не попали в такую же ситуацию, как показывает практика, такие тренеры не умеют работать с командами без супер звёзд, и вряд ли руководство даст миллиарды для формирования команды.
izrafel
izrafel
08 мая в 13:16
Возможно так оно и будет
Rheinfall
Rheinfall
08 мая в 13:07
Разорится Рома с хотелками Жозэ коих еще будет предостаточно :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 12:39
Не успел перейти одни хотелки..
STVA 1
STVA 1
08 мая в 12:37
Хороший игрок
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 12:35
Очень результативный игрок
1_DEIVID
1_DEIVID
08 мая в 12:22
Надеюсь, Белотти начнёт следующий сезон в другом клубе.
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