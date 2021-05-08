Моуриньо хочет заполучить Белотти в «Рому»

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08 мая 2021, 12:20

Новый главный тренер «Ромы» хочет заполучить в команду нападающего «Торино» .

Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что португальский специалист уже выбрал Белотти в качестве идеального игрока для обновления атаки римской команды.

Контракт Белотти с «Торино» истекает в июне 2022 года, источник отмечает, что его продление маловероятно.

27-летний форвард забил 12 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче Серии А в этом сезоне.

Моуриньо начнет работу с «Ромой» по окончании текущего сезона.

Ранее Белотти заявил, что не собирается покидать «Торино» летом.