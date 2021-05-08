Моуриньо хочет заполучить Белотти в «Рому»

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет заполучить в команду нападающего «Торино» Андреа Белотти.
Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что португальский специалист уже выбрал Белотти в качестве идеального игрока для обновления атаки римской команды.
Контракт Белотти с «Торино» истекает в июне 2022 года, источник отмечает, что его продление маловероятно.
27-летний форвард забил 12 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче Серии А в этом сезоне.
Моуриньо начнет работу с «Ромой» по окончании текущего сезона.
Ранее Белотти заявил, что не собирается покидать «Торино» летом.
И как бы римляне тоже не попали в такую же ситуацию, как показывает практика, такие тренеры не умеют работать с командами без супер звёзд, и вряд ли руководство даст миллиарды для формирования команды.
И как бы римляне тоже не попали в такую же ситуацию, как показывает практика, такие тренеры не умеют работать с командами без супер звёзд, и вряд ли руководство даст миллиарды для формирования команды.