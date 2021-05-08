«Челси» рассматривает вариант с подписанием Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заинтересовал свой бывший клуб.
Журналист Кристиан Фальк в твиттере сообщает, что египетский форвард включен в шорт-лист лондонского «Челси». В трансфере заинтересован главный тренер «синих» Томас Тухель.
Салах числился в «Челси» в 2014-2016 годах, но провел за клуб всего 19 матчей, большую часть времени уходя в аренды.
Ранее появлялась информация, что Салаха хотят подписать «Ювентус», «Реал» и ПСЖ.
Судя по слухам у Челси в составе уже года 3-4 как Кулибали,Варан,Месси и Неймар)))
Судя по слухам у Челси в составе уже года 3-4 как Кулибали,Варан,Месси и Неймар)))