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«Челси» рассматривает вариант с подписанием Салаха

08 мая 2021, 11:31

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заинтересовал свой бывший клуб.

Журналист Кристиан Фальк в твиттере сообщает, что египетский форвард включен в шорт-лист лондонского «Челси». В трансфере заинтересован главный тренер «синих» Томас Тухель.

Салах числился в «Челси» в 2014-2016 годах, но провел за клуб всего 19 матчей, большую часть времени уходя в аренды.

Ранее появлялась информация, что Салаха хотят подписать «Ювентус», «Реал» и ПСЖ.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
09 мая в 00:44
Танунах....Был уже,кстати, ничем не проявил себя.
ceret
ceret
08 мая в 13:47
Лучше Санчо
dimagas2
dimagas2
08 мая в 13:09
Слхи надо плодить)))
Судя по слухам у Челси в составе уже года 3-4 как Кулибали,Варан,Месси и Неймар)))
abramjan
abramjan
08 мая в 12:31
Что уже пенальти бить некому?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
08 мая в 12:06, ред.
еще Лукаку и де Брейне пусть подпишут, и Азара вернут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 11:34
Зачем он Челси,Салах уже не тот!
Мысыктар
Мысыктар
08 мая в 11:33
бред полный.
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