«Челси» рассматривает вариант с подписанием Салаха

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08 мая 2021, 11:31

Нападающий «Ливерпуля» заинтересовал свой бывший клуб.

Журналист Кристиан Фальк в твиттере сообщает, что египетский форвард включен в шорт-лист лондонского «Челси». В трансфере заинтересован главный тренер «синих» Томас Тухель.

Салах числился в «Челси» в 2014-2016 годах, но провел за клуб всего 19 матчей, большую часть времени уходя в аренды.