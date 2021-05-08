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«Реал» хочет оформить трансфер Лаутаро

08 мая 2021, 11:35

Corriere dello Sport сообщает, что «Реал» вышел на форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Испанский клуб уже начал общаться с агентом игрока по поводу трансфера 23-летнего футболиста.

Ориентировочная трансферная стоимость Лаутаро составляет 90 млн евро. Однако отмечается, что миланский клуб не сильно горит желанием расставаться с одним из ведущих игроков команды.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID
08 мая в 14:26
Если Интер включит режим жёсткой экономии, то этот переход возможен.
idres
idres
08 мая в 13:30
Хотение очень даже не плохое
Rheinfall
Rheinfall
08 мая в 13:21
Агент Лаутаро, Алехандро Камано категорически опроверг слухи о переговорах с Реалом:

«Диалоги между мной и Реалом? Ничего подобного нет, он имеет два года контракта с Интером, и после этого ему нечего прояснять о его будущем. Крайний срок - 2023 год, и это единственная правда на данный момент».
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
08 мая в 12:00
слухи 1000000%%%%%%%%%%%%%%
STVA 1
STVA 1
08 мая в 11:58
Реал всех хочет купить!Как будто все хорошо у них))
VAN ARM
VAN ARM
08 мая в 11:47
возможно он и нужен))
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