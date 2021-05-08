«Реал» хочет оформить трансфер Лаутаро

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08 мая 2021, 11:35

Corriere dello Sport сообщает, что «Реал» вышел на форварда «Интера» .

Испанский клуб уже начал общаться с агентом игрока по поводу трансфера 23-летнего футболиста.

Ориентировочная трансферная стоимость Лаутаро составляет 90 млн евро. Однако отмечается, что миланский клуб не сильно горит желанием расставаться с одним из ведущих игроков команды.