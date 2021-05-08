«Реал» хочет оформить трансфер Лаутаро

Corriere dello Sport сообщает, что «Реал» вышел на форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Испанский клуб уже начал общаться с агентом игрока по поводу трансфера 23-летнего футболиста.
Ориентировочная трансферная стоимость Лаутаро составляет 90 млн евро. Однако отмечается, что миланский клуб не сильно горит желанием расставаться с одним из ведущих игроков команды.
«Диалоги между мной и Реалом? Ничего подобного нет, он имеет два года контракта с Интером, и после этого ему нечего прояснять о его будущем. Крайний срок - 2023 год, и это единственная правда на данный момент».
«Диалоги между мной и Реалом? Ничего подобного нет, он имеет два года контракта с Интером, и после этого ему нечего прояснять о его будущем. Крайний срок - 2023 год, и это единственная правда на данный момент».