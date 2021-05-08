Гендиректор «Монако»: «Допускаю, что Головин стоит 50-60 миллионов евро»

Генеральный директор «Монако» Олег Петров заявил, что клуб не планирует в ближайшее время продавать российского полузащитника .

По Головину конкретного карьерного плана у нас нет. Хотим, чтобы он максимально себя раскрыл как футболист. Он замечательный игрок и человек, надо чтобы Саша продолжал прогрессировать до тех пор, чтобы наступил момент, когда «Монако» будет для него уже мал. Сейчас парень продолжает двигаться вперед. Интерес к Головину есть, но полузащитник нужен «Монако». Вполне допускаю, что цена на Сашу сейчас составляет 50-60 миллионов евро, это вполне здравые цифры.