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Гендиректор «Монако»: «Допускаю, что Головин стоит 50-60 миллионов евро»

08 мая 2021, 12:51

Генеральный директор «Монако» Олег Петров заявил, что клуб не планирует в ближайшее время продавать российского полузащитника Александра Головина.

По Головину конкретного карьерного плана у нас нет. Хотим, чтобы он максимально себя раскрыл как футболист. Он замечательный игрок и человек, надо чтобы Саша продолжал прогрессировать до тех пор, чтобы наступил момент, когда «Монако» будет для него уже мал. Сейчас парень продолжает двигаться вперед. Интерес к Головину есть, но полузащитник нужен «Монако». Вполне допускаю, что цена на Сашу сейчас составляет 50-60 миллионов евро, это вполне здравые цифры.

Последние матчи Головин пропускал из-за заражения коронавирусом. Последний тест Головина на COVID-19 дал отрицательный результат.

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Сп62
Сп62
08 мая в 15:55
Съесть бы он съел, да кто ж ему даст?
valt134
valt134
08 мая в 15:45
Это ж надо «такое» ляпнуть... Они ждут, когда Монако станет для Саши мал, а Саша тем временем ждёт, когда его с лавки на поле выпустят. Парадокс...
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 15:21
КАждый футбольный раб-миллионер стоит ровно столько,сколько за него готов дать одному дяде другой дядя.
nikoladolgov
nikoladolgov
08 мая в 14:49
Если б еще и играл , а не на лавке сидел !
санек002
санек002
08 мая в 14:38
ПОЖЕЛАЕМ САНЬКУ УДАЧИ!
rubinovyi2
rubinovyi2
08 мая в 14:08
После такого вью,интерес резко прпал,если и был...))))
nikoladolgov
nikoladolgov
08 мая в 13:23
Рыболевлеву видно баксов не хватает на новую яхту ...
Хочет ГАзпрому впарить !
Вoлхв
Вoлхв
08 мая в 13:14
Ну да, ну да...а кто то допускает другое
Ironigor
Ironigor
08 мая в 13:12, ред.
Допускать конечно можно разное, но цена пока чуток завышена, я так думаю. Ну а то что Санёк прогрессирует в Монако, данный факт очень радует и болельщиков и конечно тренерский штаб нашей сборной. Он очень грамотный игрок с хорошим видением поля, шикарным дриблингом и отличным пасом. У него есть все качества для роста и повышения мастерства, которые могли бы в дальнейшем привести его для приглашения в топ клубы. У Саши есть главное, он работает над собой есть стремление становиться лучше и это должно привести его к большим Успехам! Пожелаем ему побыстрее восстановиться после болезни и продолжать идти к своей мечте. Удачи тебе Александр.
Всем Добра.
Rheinfall
Rheinfall
08 мая в 13:05
Петров , чё ты куришь? :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 13:02
Сразу вспоминается еврейский анекдот: ^А мы продаем или покупаем?^
swed27
swed27
08 мая в 13:01
Нормально раскрутили парня
berda2003
berda2003
08 мая в 13:01
так продай 60 лямов и купи 5-ть чёрных, ведь их жизнь очень важна...
а вообще, пе-пе-тров надо закусывать...
STVA 1
STVA 1
08 мая в 12:54
Интересно Петров в трансфермаркет смотрит?
Shustriy
Shustriy
08 мая в 12:54
Неужели зимбабвийских?
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