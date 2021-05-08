Клопп рассказал о будущем Окслейда-Чемберлена в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о будущем полузащитника в команде.

Летом будут происходить изменения, это касается и Окслейда-Чемберлена. Когда футболист не выходит в стартовом составе, он должен использовать каждую тренировку и каждую минуту на поле, чтобы убедить тренера. Меня не надо убеждать, но нужно, чтобы игрок показывал себя. У Окслейда-Чемберлена были хорошие моменты в этом сезоне, он отлично проявлял себя на тренировках. Я понимаю, что для многих игроков бывают сложные ситуации, но по ходу сезона происходит много вещей: усталость отдельных футболистов, травмы. Рассчитываю ли я на Алекса в следующем сезоне? Да, я верю в него.