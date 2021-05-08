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Клопп рассказал о будущем Окслейда-Чемберлена в «Ливерпуле»

08 мая 2021, 12:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о будущем полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена в команде.

Летом будут происходить изменения, это касается и Окслейда-Чемберлена. Когда футболист не выходит в стартовом составе, он должен использовать каждую тренировку и каждую минуту на поле, чтобы убедить тренера. Меня не надо убеждать, но нужно, чтобы игрок показывал себя. У Окслейда-Чемберлена были хорошие моменты в этом сезоне, он отлично проявлял себя на тренировках. Я понимаю, что для многих игроков бывают сложные ситуации, но по ходу сезона происходит много вещей: усталость отдельных футболистов, травмы. Рассчитываю ли я на Алекса в следующем сезоне? Да, я верю в него.

Недавно ходили слухи, что Окслейд-Чемберлен может перейти в «Вулверхэмптон».

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Все комментарии
marut
marut
08 мая в 13:18
Будущего просто нет
dimagas2
dimagas2
08 мая в 13:10
Не потянул,в Ньюкас дорога.
shlomo
shlomo
08 мая в 12:57
Ну в принципе все ясно про него...
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