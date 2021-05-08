«Зенит» хочет подписать Мхитаряна

Источник сообщает, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.
32-летний футболист после объявления о приходе в команду с нового сезона Жозе Моуриньо задумался о своем будущем в клубе. Натянутые отношения с португальским специалистом могут стать камнем преткновения для продолжения карьеры в «Роме».
Действующий контракт Мхитаряна с «Ромой» завершается через несколько месяцев, что позволит ему покинуть команду на правах свободного агента.
«Зенит» способен удовлетворить высокие зарплатные требования игрока, а также дать возможность выступать в Лиге чемпионов.
"Не молодые" некогда успешные звёзды футбола в гости к нам в поисках последних нехилых контрактов....Берг, Промес, Ловрен, Мозес, Рондон, Мхитарян...
Удачи этим бравым парням в РПЛ...и вне РПЛ...
"Не молодые" некогда успешные звёзды футбола в гости к нам в поисках последних нехилых контрактов....Берг, Промес, Ловрен, Мозес, Рондон, Мхитарян...
Удачи этим бравым парням в РПЛ...и вне РПЛ...
Получится недорого подписАть - буду рад, не получится - ничего страшного не произойдёт.
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Получится недорого подписАть - буду рад, не получится - ничего страшного не произойдёт.
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