«Зенит» хочет подписать Мхитаряна

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08 мая 2021, 14:49

Источник сообщает, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Ромы» .

32-летний футболист после объявления о приходе в команду с нового сезона Жозе Моуриньо задумался о своем будущем в клубе. Натянутые отношения с португальским специалистом могут стать камнем преткновения для продолжения карьеры в «Роме».

Действующий контракт Мхитаряна с «Ромой» завершается через несколько месяцев, что позволит ему покинуть команду на правах свободного агента.

«Зенит» способен удовлетворить высокие зарплатные требования игрока, а также дать возможность выступать в Лиге чемпионов.