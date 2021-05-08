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«Зенит» хочет подписать Мхитаряна

08 мая 2021, 14:49

Источник сообщает, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

32-летний футболист после объявления о приходе в команду с нового сезона Жозе Моуриньо задумался о своем будущем в клубе. Натянутые отношения с португальским специалистом могут стать камнем преткновения для продолжения карьеры в «Роме».

Действующий контракт Мхитаряна с «Ромой» завершается через несколько месяцев, что позволит ему покинуть команду на правах свободного агента.

«Зенит» способен удовлетворить высокие зарплатные требования игрока, а также дать возможность выступать в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
08 мая в 17:57
был бы отличный вариант для Мхитаряна))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 мая в 16:07
Обычные трансферные будни 7-й Лиги Европы....
"Не молодые" некогда успешные звёзды футбола в гости к нам в поисках последних нехилых контрактов....Берг, Промес, Ловрен, Мозес, Рондон, Мхитарян...
Удачи этим бравым парням в РПЛ...и вне РПЛ...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Гриша Гриша (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая в 16:03
как это все знакомо))) своих нагибают, чужим дают)))
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
08 мая в 15:52
Зенит подписывает Мхитаряна этим летом. В апреле 2022 Маура увольняют из Ромы. Маур возглавляет Зенит летом 2022 и снова гонит Мхитаряна из команды. Ухххх)))
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 15:50
Старый,известный,дорогой? Заверните!!!
sv_1969
sv_1969
08 мая в 15:32
Должен помочь годик два!Наверное)
Anton Hohlov
Anton Hohlov
08 мая в 15:06
Еще на пару лет точно будет хорошее усиление.
valt134
valt134
08 мая в 15:05
Опять Зенит будет удовлетворять высокие финансовые требования игрока из наших карманов и за счёт стариков. Увы, реалии России...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 14:58
Учитывая, что он не лег, можно и подписать. Вопрос в возрасте, стоимости и зарплате.
Получится недорого подписАть - буду рад, не получится - ничего страшного не произойдёт.
Тем более окно ещё не открылось...
порт
порт
08 мая в 14:53
Что то я сбился со счёта, сколько человек проанонсировали на сайте для Зенита.
волгодон 2
волгодон 2
08 мая в 14:52
Генриху уже 32. Больше Ювентусу подходит.
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