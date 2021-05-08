Ганчаренко хочет заполучить Шкурина в «Краснодар»

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08 мая 2021, 10:04

Нападающий ЦСКА может сменить клуб.

Transfermarkt сообщает, что 21-летний белорусский игрок недоволен своим положением в клубе. Если ЦСКА подпишет форварда «Сочи» Антона Заболотного, он точно покинет команду.

В свою очередь главный тренер «Краснодара» , тренировавший Шкурина в армейском клубе, заинтересован в приглашении соотечественника на замену Евгению Маркову.