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Ганчаренко хочет заполучить Шкурина в «Краснодар»

08 мая 2021, 10:04

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может сменить клуб.

Transfermarkt сообщает, что 21-летний белорусский игрок недоволен своим положением в клубе. Если ЦСКА подпишет форварда «Сочи» Антона Заболотного, он точно покинет команду.

В свою очередь главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко, тренировавший Шкурина в армейском клубе, заинтересован в приглашении соотечественника на замену Евгению Маркову.

В текущем сезоне Шкурин провел 9 матчей в РПЛ и забил 3 гола.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 мая в 15:24, ред.
Непонятно кто придумывает эти "новости". Хотя, если в Краснодаре голеадором стал прямолинейный бегунок Ионов, то возможно ставка на более прямолинейный футбол - это то, что планирует сделать в Краснодаре Гончаренко. Отказ от владения мячом, прессинг и длинные забросы вперед. Более простой и прагматичный футбол. При таком раскладе Шкурин, отлично умеющий играть на линии офсайда, открываться под передачу партнера и цепляться за мяч, вполне может пригодиться. В ЦСКА Шкурин не получал достаточно игрового времени не только по причине молодости, но и по причине того, что игровые навыки Шкурина в нынешнем ЦСКА, пытавшемся играть в комбинационный футбол через короткий перепас, были не востребованы. Если тактика игры Краснодара при Гончаренко будет иной, то это другое дело. Вопрос лишь в том, нужно ли это всё сейчас Шкурину или он уже "накушался" российского футбола и Гончаренко.
Mi6
Mi6
08 мая в 15:20
Так «гений» Гончаренко и гробил на лавке шкурина
valt134
valt134
08 мая в 15:16
«Лавочники» Краснодар не усилят. Пора Сергею Николаевичу раскошелиться на серьезного напа.
виктор бочарников
виктор бочарников
08 мая в 14:44
На хрена козе баян? Поживем увидим.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
08 мая в 14:20
Думаю, все как раз наоборот. Шкурин и быстрее, и техничнее , и с пасом у него лучше , чем у Рондона. Рондон - это прошлое , сейчас он даже на свою тень не тянет.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 мая в 14:04
Рондон сильнее чем Шкурин, вот и все, но в Краснодаре нет Рандонов)))
ceret
ceret ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 мая в 13:52
Заболотный перейдет в ЦСКА на правах свободного агента
andrefino13
andrefino13
08 мая в 13:49
У Шкурина есть потенциал, есть куда расти, Ганчаренко это понимает, грамотно подводя парня к основе. Тот-же Гасперини Миранчука не балует, но всегда говорит что он на него рассчитывает...
andrefino13
andrefino13
08 мая в 13:36
Обиженные на Ганчаренко заболели за Краснодар...)))
makkie
makkie
08 мая в 13:08
Очень похоже на кумовство.
Ганчаренко притащил Шкурина в цска, чтобы усадить на лавку. Теперь тащит его же из цска в Краснодар, тоже на лавку.
1-я конная
1-я конная
08 мая в 12:39
Вот зачем это? Отдали Гайча - взяли тупое полено Рондона, теперь якобы Заболтный должен придти - собираются отдавать Шкурина, который год наигрывался. Вернётся Гайч - и Адолфо и Илья ничуть не хуже Заболотного, пусть между собой конкурируют
VAN ARM
VAN ARM ответ jobss (раскрыть)
08 мая в 11:48
я ни чего не удалял!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 11:17, ред.
Витя продолжает удивлять. Весь сезон мариновал парня на лавке , а теперь зовет в Краснодар. Зимой наигрывал парня, парень хорошо показал себя в товарищеских матчах, но вдруг на горизонте появился Рондон. И наш, четырежды лучший, забыл про Шкурина и стал наигрывать практически никакущего Рондона. И вот теперь Шкурин вновь ему понадобился. Хотелось бы узнать мнение самого Шкурина. То что он не доволен - это вполне понятно. Но стоит ли идти к тренеру который тебя весь сезон игнорировал?
Очень интересно, куда же рванет парень в летнее ТО.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo
08 мая в 11:16
Ганчаренко и в ЦСКА мариновал Шкурина на лавке....
Зачем ему Шкурин в Краснодаре?
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
08 мая в 11:16, ред.
у Ганчаренко появился хороший шанс поучаствовать в трансферах краснодара. у быков после этого чемпионата уйдут многие лидеры команды: Классен, Берг, Ари...и вместо того чтобы попробовать сделать клуб с юга России сильнее чем он был белорусский физручело начал набирать весь конский ( Обляков, Шкурин. похоже Витя им многое наобещал и будет таскать с собой во все футбольные коллективы где станет главным тренером) если Галицкий не опомнится краснодар вот вот превратися в обычного середняка...сам выбор главным тренером Ганчаренко странный, теперь вот Витя начинает формировать новую команду😒
berda2003
berda2003
08 мая в 11:09, ред.
и вот нахрена он нужен - нет, чтобы купить нормального форварда... опять очередного пастуха из беларуси...
LAISMEN
LAISMEN
08 мая в 10:57
"Земеля" однако .....
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 10:46
Ура! Я за это Гинеру ещё и доплачу со своей огромной пенсии!!!
Grabovsky
Grabovsky
08 мая в 10:32
В ЦСКА то при Ганчере не играл
nikoladolgov
nikoladolgov
08 мая в 10:31
ТГанчаренка хочет из Краснодара сделать БАТЭ !
jobss
jobss ответ VAN ARM (раскрыть)
08 мая в 10:26, ред.
Вы удалили 3 репоста из соц. сети, в правилах это указано

7. Экспорт материала в соц. сеть: 50 очков. Начисление через час после экспорта (не чаще чем три раза в день и не более раза в день в одну соц. сеть — vk, twitter, facebook, ok). Репост запрещено удалять до конца месяца, иначе начисление может быть аннулировано. Также могут быть аннулированы начисления за экспорт в "фейковые" аккаунты.
https://www.soccer.ru/game?from=tab


а здесь Вы можете самостоятельно посмотреть, за что конкретно был штраф или поощрение:
https://www.soccer.ru/game/rating_earned/2021-05/overal?page=1&subtype=100
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 мая в 10:18, ред.
При наличии в составе лучшего форварда мира со Шкуриным можно и расстаться.
Little Caprice
Little Caprice
08 мая в 10:16
Какой-то белорусский протекторат...
112910415
112910415
08 мая в 10:15
почему бы и нет
cska1948
cska1948
08 мая в 10:11
Этого следовало ожидать.
VAN ARM
VAN ARM
08 мая в 10:08
что за штрафы на баллы? где это в правилах и за что?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 10:06
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