Ганчаренко хочет заполучить Шкурина в «Краснодар»

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может сменить клуб.
Transfermarkt сообщает, что 21-летний белорусский игрок недоволен своим положением в клубе. Если ЦСКА подпишет форварда «Сочи» Антона Заболотного, он точно покинет команду.
В свою очередь главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко, тренировавший Шкурина в армейском клубе, заинтересован в приглашении соотечественника на замену Евгению Маркову.
В текущем сезоне Шкурин провел 9 матчей в РПЛ и забил 3 гола.
Очень интересно, куда же рванет парень в летнее ТО.
Всем здоровья.
Очень интересно, куда же рванет парень в летнее ТО.
Всем здоровья.