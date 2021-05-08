«Мы расстроены». Шварц прокомментировал непопадание «Динамо» в еврокубки

Главный тренер «Динамо» прокомментировал тот факт, что его клуб лишился шансов на попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона после ничейного результата в матче с «Локомотивом» (0:0).

Что касается еврокубков, конечно, мы расстроены и разочарованы, у нас был шанс попасть туда. Наверное, есть объяснение — у нас молодая команда. Но есть потенциал для развития, нужно двигаться вперёд. Я доволен тем, как мы реализуем свои идеи и принципы. Надо двигаться в этом направлении. На следующей неделе нас ждёт серьёзный соперник — ЦСКА . Наша цель — завершить сезон победой и заработать 50 очков.