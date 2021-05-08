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«Мы расстроены». Шварц прокомментировал непопадание «Динамо» в еврокубки

08 мая 2021, 20:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал тот факт, что его клуб лишился шансов на попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона после ничейного результата в матче с «Локомотивом» (0:0).

Что касается еврокубков, конечно, мы расстроены и разочарованы, у нас был шанс попасть туда. Наверное, есть объяснение — у нас молодая команда. Но есть потенциал для развития, нужно двигаться вперёд. Я доволен тем, как мы реализуем свои идеи и принципы. Надо двигаться в этом направлении. На следующей неделе нас ждёт серьёзный соперник — ЦСКА. Наша цель — завершить сезон победой и заработать 50 очков.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
08 мая в 21:37
Думаю Шварц показал свой максимум
25процентный клоун
25процентный клоун
08 мая в 20:52
Вас засудили, очевидно
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 мая в 20:45
Оконцовку чемпионата Динамо провалило, Химки... и т.д. сами виноваты, может и к лучшему, нет там лидеров!!!1
Ironigor
Ironigor
08 мая в 20:34, ред.
Динамо молодая команда, только строится не всё ещё получается, что и показала сегодняшняя игра. В ней играют ещё совсем юные мальчишки, которым ещё нужно набраться опыта мастерства. Если честно, то для еврокубков ещё очень рановато. Всей команде нужно сыграться, наладить игру. Ещё есть время и будут ещё шансы, если так будет прогрессировать команда. Может ещё кого-то нужно приобрести, с кем-то попрощаться. Торопиться с выходом в еврокубки не нужно. Всему своё время! Пожелаем Динамикам добиться своих целей в следующем сезоне. Удачи Шварцу с Динамо! Всем Добра!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
08 мая в 20:24
Значит, нужно наказывать за подобные вещи (комменты в 2 слова).
Повторюсь, цена вопроса 10 очков, но тут дело принципа. Зачем постоянно нарушать правила ,установленные для всех?
А я больше в это вмешиваться не буду, ваш конкурс, ваши правила....
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 мая в 20:10
Здравствуйте. Тот первый комментарий я удалил. А что касается вашего, то таких комментариев следует избегать. По поводу передачи очков за первый комментарий - этого правила уже нет.
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