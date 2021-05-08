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Олич: «Я сразу сказал, что Эджуке должен и умеет делать разницу на поле»

08 мая 2021, 22:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

Начали не как договаривались. Видно было: слишком много уважения по отношению к «Краснодару». После 0:1 стали играть. Хорошо, что до перерыва сравняли, а во втором тайме очень сильно сыграли. Кроме первого гола очень довольны игрой.

С первого дня я сказал: Эджуке должен и умеет делать разницу на поле. Когда он набирает скорость и идет за спины, он самый сильный и лучший. Когда мяч в ногах, он не так силен. С первых тренировок мы работали и над забеганиями, и над ударами, и над подачами. Но это долгий процесс. У него есть качество. Видно, что он набрал форму в последнее время.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
08 мая в 23:38
Видно, что Олич и не понял как так вышло
gwynb1eidd
gwynb1eidd
08 мая в 23:00
Мусса №2, но потенциал даже больше чем у Муссы, осталось его раскрыть...
oFANATo
oFANATo
08 мая в 22:47
Олич поработает над Эджуке, скоро будет лучшим игроком.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 22:30
Эджуке самый полезный игрок на поле, ему нужно обьяснить, чтобы сам бил по воротам а не искал бревна Рондона и полубревна Чалова, с пяти ударов если раз попадёт это будет супер.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 22:24
Очень хороший матч провели армейцы. При Оличе команда побежала, хоть и не все поначалу получалось . При Ганчаренко играли пешком, перекатывание мяча ни к чему хорошему не приводило. Сейчас команда все же смотрится неплохо. Но летом нужно избавляться от балласта и приобретать игроков, чтобы усилить каждую линию.
Армейцев с победой, Витьку не привыкать к поражениям.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 мая в 22:22
Поэтому и написал "улучшенная"
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ SHMEL258 (раскрыть)
08 мая в 22:19
У Мусы такого дриблинга никогда не было.
SHMEL258
SHMEL258
08 мая в 22:09
Эджуке это улучшенная копия Мусы.
drug01
drug01
08 мая в 22:08
Так играть успешно дальше
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