Олич: «Я сразу сказал, что Эджуке должен и умеет делать разницу на поле»

Главный тренер ЦСКА подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

Начали не как договаривались. Видно было: слишком много уважения по отношению к «Краснодару». После 0:1 стали играть. Хорошо, что до перерыва сравняли, а во втором тайме очень сильно сыграли. Кроме первого гола очень довольны игрой.

С первого дня я сказал: Эджуке должен и умеет делать разницу на поле. Когда он набирает скорость и идет за спины, он самый сильный и лучший. Когда мяч в ногах, он не так силен. С первых тренировок мы работали и над забеганиями, и над ударами, и над подачами. Но это долгий процесс. У него есть качество. Видно, что он набрал форму в последнее время.