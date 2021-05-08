Ганчаренко: «„Краснодару“ нужно обновление, чтобы выйти на новый уровень»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

В первом тайме смотрелись неплохо. По делу повели. Затем очень снизили наш уровень игры, стали терять мяч, действовать по одному. С выходом Рондона ситуация усугубилась. Стали быстро терять мяч в центре. Два нападающих и Чидера стали вываливаться на нашу защиту.