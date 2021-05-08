Ганчаренко: «„Краснодару“ нужно обновление, чтобы выйти на новый уровень»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).
В первом тайме смотрелись неплохо. По делу повели. Затем очень снизили наш уровень игры, стали терять мяч, действовать по одному. С выходом Рондона ситуация усугубилась. Стали быстро терять мяч в центре. Два нападающих и Чидера стали вываливаться на нашу защиту.
Много приятных воспоминаний связано с ЦСКА. Всегда приятно сюда вернуться. Всё знакомо. Но жизнь очень ускорилась. Быстро всё меняется. У меня сейчас «Краснодар», это очень хорошая команда, но нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам.
Гениальное решение........
Гениальное решение........
Для этого нужно время.
Для этого нужно время.