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Ганчаренко: «„Краснодару“ нужно обновление, чтобы выйти на новый уровень»

08 мая 2021, 21:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

В первом тайме смотрелись неплохо. По делу повели. Затем очень снизили наш уровень игры, стали терять мяч, действовать по одному. С выходом Рондона ситуация усугубилась. Стали быстро терять мяч в центре. Два нападающих и Чидера стали вываливаться на нашу защиту.

Много приятных воспоминаний связано с ЦСКА. Всегда приятно сюда вернуться. Всё знакомо. Но жизнь очень ускорилась. Быстро всё меняется. У меня сейчас «Краснодар», это очень хорошая команда, но нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
09 мая в 06:56, ред.
По сути , менять полностью оборону в центре , Мартынович уже давно не тот , Кайо хорошо борется , выигрывает все верховые , но часто ошибается на ровном месте, это не игроки основы . Смольников сегодня был ужасен . Много потерь , передач в никуда, Петрова не хватает .
виктор бочарников
виктор бочарников
08 мая в 23:23
Согласен, по сути надо лепить команду заново.
LAISMEN
LAISMEN
08 мая в 23:16
«„Краснодару“ нужно обновление, чтобы выйти на новый уровень»

Гениальное решение........
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 мая в 23:03
Ну пару человек отдадим без сожаления... Васина, Шкурина, да и Облякова с Ахметовым тоже можно...
berda2003
berda2003
08 мая в 22:49
... и начинать надо с тренера! ... горного пастуха барашек заменили на лесного пастуха коров... который привёл с собой косаря, простоявшего у линии штрафной с косой 15 лет... чему он может научить защитников???
oFANATo
oFANATo
08 мая в 22:49
Удачи Михалычу, только не в матчах с ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
08 мая в 22:36
Займись своими проблемами !!!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ Дима Логинов (раскрыть)
08 мая в 22:33
Это уже сделали
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 мая в 22:17
надо перестать сливать матчи))
DXTK
DXTK
08 мая в 22:14
цска заслали козачка чтобы тот слил коням игру.....все получилось как было задумано.
Дима Логинов
Дима Логинов
08 мая в 22:08
Тренера обновить?
волгодон 2
волгодон 2
08 мая в 21:57
Нужно избавиться от наследия Шалимова-Мусаева. Кого-то продать,кого-то приобрести,подтянуть молодежь из академии..и строить новый Краснодар.
Для этого нужно время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 21:56
Надо коней растащить...
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