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Костюков: «У нас хватило сил и мужества переломить ход игры с „Арсеналом“»

08 мая 2021, 21:01
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 4Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Рубина» Михаил Костюков прокомментировал волевую победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (4:2).

Тяжёлая игра была, к перерыву горели 0:2. Но хорошо, что у нас хватило сил и мужества на таком поле в такую погоду переломить ход матча. В перерыве были внесены коррективы, и заслуженно, я считаю, выиграли. Мы потратили много эмоций, когда такие матчи выигрываешь, много эмоций оставляешь на поле. Когда забиваешь первый гол, второй, третий, выплескиваешь все эмоции. И тут я забиваю четвертый, который дебютный для меня в «Рубине». Поэтому сейчас никаких эмоций уже не осталось.

Слуцкий правильно настроил нас в перерыве? Во-первых, мы сами прекрасно всё понимаем, какая цена была у этого матча, тем более мы знали, как сыграли вчера «Сочи», у нас с ними одинаковое количество очков. Поэтому по-любому надо было сегодня выигрывать. Игра не складывалась, я в раздевалке в перерыве немного находился, поэтому краем уха слышал пару фраз. А уже когда выходил на замену Леонид Викторович сделал напутствие. Впереди игра с «Ротором», всё будет зависеть только от нас. Если мы выигрываем эту игру, то будем смотреть на конкурентов. Главное – нам выиграть.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
08 мая в 21:33
Рубин еще в Лигу чемпионов может выйти
Ironigor
Ironigor
08 мая в 21:25
От души поздравляю Рубин с Победой !!!
shlomo
shlomo
08 мая в 21:02
Других мнений и не было
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