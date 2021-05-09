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Игроки «Шахтёра» приехали на матч с «Ингульцом» на ретроавтобусе

09 мая 2021, 16:48
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб Ингулец (Петрово)ИнгулецМатч завершен

Пресс-служба «Шахтёра» показала, как футболисты команды добирались на матч против «Ингульца».

Накануне в Риме появилась фреска с изображением Жозе Моуриньо на мопеде.

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Klaus-S
Klaus-S
11 мая в 15:14
Да этот ЛАЗ жрёт топливо, как не в себя. Литров 40 , наверное.
Небось подогнали автобус чисто для фотосессии. )
beefs
beefs
09 мая в 17:21
они должны соригинальничать и на поле, например проиграть, или выиграть с двузначным счетом...
Rattlehead
Rattlehead
09 мая в 17:16
ЛАЗ 967М Турист.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 мая в 16:52
Вот они оригиналы!
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