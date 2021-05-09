Игроки «Шахтёра» приехали на матч с «Ингульцом» на ретроавтобусе

Пресс-служба «Шахтёра» показала, как футболисты команды добирались на матч против «Ингульца».
⚒ «Шахтер» пересел на ретроавтобус!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 9, 2021
На таком же транспорте наша команда перемещалась в 1970-х годах.
Только посмотрите на эти фото и эмоции игроков: https://t.co/wuEVwv2myi. pic.twitter.com/EviZ4L3tK6
Накануне в Риме появилась фреска с изображением Жозе Моуриньо на мопеде.
Небось подогнали автобус чисто для фотосессии. )
Небось подогнали автобус чисто для фотосессии. )