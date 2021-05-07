«Локо» останется без лидеров, «Сочи» — без команды. Составы ведущих клубов РПЛ на будущий сезон

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вчера, 18:01

Изучили ситуацию с истекающими контрактами.

«Зенит»: вратарский вопрос

Контракт до 30 июня 2021 года: Дмитрий Чистяков (аренда из «Ростова»), Юрий Жирков, Михаил Кержаков, Андрей Лунев.

Месяц назад Хавьер Рибалта покинул «Зенит», с тех пор должность спортивного директора остается вакантной, в связи с чем у чемпионов России пока нет выработанной стратегии по формированию состава первой команды. Впрочем, некоторые вопросы решаются и без спортивного директора, так, на днях был продлен контракт с талантливым Андреем Мостовым. Судя по всему, будет выкуплен у «Ростова» и получит долгосрочный контракт Дмитрий Чистяков, а вопрос по новому однолетнему контракту 37-летнего Юрия Жиркова остается открытым. Самое удивительное, что меньше двух месяцев осталось по контрактам у двух основных вратарей текущего сезона — Михаила Кержакова и Андрея Лунева. Впрочем, если они будут нужны клубу, то подпишут новые соглашения без проблем.

«Спартак»: можно подумать о будущем

Контракт до 30 июня 2021 года: Виктор Мозес (аренда из «Челси»).

Только один футболист из первой команды «Спартака» не связан с клубом отношениями на будущий сезон — Виктор Мозес. Однако условия обязательного выкупа нигерийца прописаны в соглашении с «Челси», и они почти наверняка будут достигнуты (3-е место команды в РПЛ и участие Мозеса в 70% матчей). Виктор в последнее время очень хорош, так что «Спартак» вряд ли будет увиливать от выкупа серьезного по меркам нашего чемпионата футболиста за 5 миллионов евро.

«Спартак» сохранит костяк команды на будущий сезон, если только не получит выгодных предложений о продаже, однако в ближайшее время спортивный директор Дмитрий Попов будет вести переговоры о новых контрактах с представителями Георгия Джикии и Самуэля Жиго, также до 2022 года контракты у Ильи Кутепова, Александра Селихова и Зелимхана Бакаева, чьё будущее в команде поможет определить новый главный тренер.

«Локомотив»: минус Чорлука, Жемалетдинов в уме

Контракт до 30 июня 2021 года: Ведран Чорлука, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Антон Коченков, Эдер, Борис Ротенберг, Михаил Лысов.

Не все данные футболисты одинаково полезны, но без Бориса Ротенберга «Локомотив» уже не будет прежним. А если серьезно, «Локомотив» рискует потерять до пяти футболистов основной обоймы. Уход капитана Чорлуки уже подтвержден, а Рифату Жемалетдинову, по слухам, предлагают оскорбительные условия контракта при условии, что этот футболист стал ключевым в схемах Марко Николича и получает вызовы в сборную России.

По Эдеру вряд ли будут сильно скучать, хотя он заслуживает благодарности, как минимум, за «Золотой гол» РПЛ -2017/18 в ворота «Зенита». Запасной вратарь Антон Коченков и Владислав Игнатьев далеко не всегда на поле, но это опытные футболисты, на которых можно положиться. Если они уйдут вслед за Чорлукой, внутренне «Локомотив» точно поменяется. А вот в лучшую ли сторону — это большой вопрос.

ЦСКА : «старички» на чемоданах

Контракт до 30 июня 2021 года: Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Алан Дзагоев и Самломон Рондон (арендован у «Далянь Про»).

Не удивлюсь, если все четверо покинут ЦСКА . С Рондоном все просто — венесуэльский форвард в аренде из китайского клуба, и вряд ли в «армейском» клубе удовлетворены его игрой в весенней части сезона. Скорее летом подпишут воспитанника ЦСКА Антона Заболотного, который провел качественный сезон в «Сочи».

Кирилл Набабкин сыграл только 3 матча в этом сезоне из-за травмы, Алана Дзагоева могли отпустить еще прошлым летом, но решили дать полузащитнику еще один шанс. Мастерство и понимание футбола у Алана выше, чем у многих партнеров, но как часто он готов демонстрировать свои качества? По ходу сезона 2020/21 трижды оказывался в лазарете. Что касается Виктора Васина, то ему для выступления в большом клубе, похоже, не хватает ментальных качеств, а возраст у защитника уже не тот, чтобы надеяться на обновление характера — 32 года.

«Динамо»: прощание с Нойштедтером и Каборе

Контракт до 30 июня 2021 года: Роман Нойштедтер, Шарль Каборе, Сергей Паршивлюк, Вячеслав Грулев, Гильермо Варела (арендован у «Копенгагена»), Владимир Москвичев.

Интересы клуба надежно защищены, у всех молодых и талантливых долгосрочные контракты, только Вячеслав Грулев пока в подвешенном состоянии. Видимо, по форварду будут новости в ближайшее время, как и по Гильермо Вареле, который выступает за «бело-голубых» на правах аренды из «Копенганена». На возрастных Нойштедтера и Каборе Сандро Шварц не рассчитывает, решение по Сергею Паршивлюку пока не принято, а у Владимира Москвичева 7 минут в текущем сезоне в РПЛ , что тоже является красноречивым знаком.

«Рубин»: в Казни всё спокойно

Контракт до 30 июня 2021 года: Георгий Зотов.

Только у одного футболиста «Рубина» контракт близок к концу: прошлым лето Зотов перебрался в Казань из Самары на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. По ходу сезона 31-летний защитник отвоевал место в стартовом составе, а уж по соотношению цена/качество он просто невероятно эффективен. Думаю, наиграл на продление.

«Краснодар»: большая чистка

Контракт до 30 июня 2021 года: Маркус Берг, Ари, Руслан Камболов, Александр Мартынович, Сергей Петров, Егор Бабурин (арендован у «Ростова»), Александр Черников, Леон Сабуа, Эдуард Сперцян.

Уже точно известно, что Берг, Ари и Камболов покинут «Краснодар», но после такого никто из «быков» не может чувствовать себя уютно, особенно, если контракт на исходе. В следующем сезоне «Краснодар» не будет выступать в еврокубках, значит, самое время устроить перезагрузку с омоложением состава под командованием Виктора Ганчаренко, у которого после близкого знакомства с командой наверняка сложилось обстоятельное мнение по каждому футболисту.

«Ростов»: удержать Соу

Контракт до 30 июня 2021 года: Али Соу (арендован у ЦСКА София), Алексей Козлов, Хайтам Алисами, Георгий Махатадзе.

Алисами и Махатадзе, по сути, были на испытательном сроке, а теперь Карпин и Рыскин должны решить, заслужили ли они долгосрочные контракты. Алексея Козлова будет логично продлить на сезон, ведь он и в 34 года приносит команде пользу, а вот Али Соу будет непросто выкупить у болгарского ЦСКА с учетом спроса на форварда во Франции. Выступления в РПЛ подтвердили, что гамбиец в порядке.

«Сочи»: команда, которой может не стать

Контракт до 30 июня 2021 года: Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев, Антон Заболотный, Жоаозиньо, Сергей Терехов, Артур Юсупов, Миха Мевля, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Эммануэль Маммана, Иван Новосельцев, Кирилл Заика, Александр Руденко, Тимофей Маргасов, Максим Барсов, Алексей Померко.