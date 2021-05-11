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Форвард «Нордшелланда» подтвердил интерес со стороны «Аякса» и МЮ

11 мая 2021, 15:47

Нападающий «Нордшелланда» Камаль Сулемана прокомментировал интерес со стороны «Аякса», «Манчестер Юнайтед» и «Байера». Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс присутствовал на последнем матче «Нордшелланда» против «Копенгагена» (2:2), где Сулемана отметился забитым голом.

Я знал, что приедет Марк Овермарс. У меня всегда была мотивация. Я знаю, что «Аякс» интересуется мной и хочет меня купить. «Аякс» пытался подписать меня в январе. Но я сказал, что хочу хорошо завершить сезон в «Нордшелланде».

Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Байера»? Мой агент получал предложения от этих клубов.

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