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Агент Грилиша: «Я бы не сказал, что МЮ главный претендент на Джека»

11 мая 2021, 12:09

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед».

По правде говоря, мы не знаем, что произойдёт. Есть много заинтересованных клубов, и я бы не сказал, что «Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на Грилиша.

Он также может остаться в «Астон Вилле». Скоро мы сядем за стол переговоров, чтобы решить, куда нам двигаться дальше.

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Сидор новый
Сидор новый
11 мая в 13:56
Агенту виднее
dimagas2
dimagas2
11 мая в 13:15
Заломили ценник,будет бегать в АВ.
Не думаю что кто-то за него дась больше 50 млн.А просют все 100.
КЭТиК
КЭТиК
11 мая в 12:52
Главное, что есть спрос на игрока.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
11 мая в 12:34
Не нужен он МЮ при Рэшфорде, Бруно и Погба.
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