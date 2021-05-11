Агент Грилиша: «Я бы не сказал, что МЮ главный претендент на Джека»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Астон Виллы» , отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед».

По правде говоря, мы не знаем, что произойдёт. Есть много заинтересованных клубов, и я бы не сказал, что «Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на Грилиша.

Он также может остаться в «Астон Вилле». Скоро мы сядем за стол переговоров, чтобы решить, куда нам двигаться дальше.