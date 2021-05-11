Ни один клуб не готов платить Роналду зарплату, которую он получает в «Юве»

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус».
Как сообщается, португалец примет решение о своём будущем в конце сезона. Если туринский клуб не попадёт в Лигу чемпионов, Криштиану планирует уйти из команды.
Однако главной проблемой Роналду является тот факт, что ни один клуб не готов платить португальцу такую зарплату, которую он получает в «Ювентусе». На данный момент форвард зарабатывает 31 млн евро за сезон.
Ранее стало известно, в каком клубе Роналду хочет завершить карьеру.
Это едва ли главный показатель зрелого форварда, его игроцкой мудрости. Молодой супердриблер не наколотит и половины такого количества, да еще получит травму.
Не являюсь личным фанатом Крстины, если чо. Просто прикольно читать "щеночков" гыгыгы.
Это едва ли главный показатель зрелого форварда, его игроцкой мудрости. Молодой супердриблер не наколотит и половины такого количества, да еще получит травму.
Не являюсь личным фанатом Крстины, если чо. Просто прикольно читать "щеночков" гыгыгы.
Ювентус настолько сейчас плох что в лч им врядли пробиться!
Ювентус настолько сейчас плох что в лч им врядли пробиться!
Была большая ошибка Кристи покупать, Юве стал хуже, как раз из-за нарцисса. Раньше была единая команда, а теперь все под ним, как он скажет так и будет.
Была большая ошибка Кристи покупать, Юве стал хуже, как раз из-за нарцисса. Раньше была единая команда, а теперь все под ним, как он скажет так и будет.