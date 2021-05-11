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Ни один клуб не готов платить Роналду зарплату, которую он получает в «Юве»

11 мая 2021, 11:39

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус».

Как сообщается, португалец примет решение о своём будущем в конце сезона. Если туринский клуб не попадёт в Лигу чемпионов, Криштиану планирует уйти из команды.

Однако главной проблемой Роналду является тот факт, что ни один клуб не готов платить португальцу такую зарплату, которую он получает в «Ювентусе». На данный момент форвард зарабатывает 31 млн евро за сезон.

Ранее стало известно, в каком клубе Роналду хочет завершить карьеру.

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Все комментарии
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
11 мая в 17:49
В чем Роналду таки однозначно хуже ЛМ- так это в том, что Рон так и не нашел клуб, который будет хорошо доить.
Бубнин
Бубнин
11 мая в 17:33
"Зенит" готов предоставить и зарплату, и даже посещение Волжского автозавода вместо одной из тренировок.
youtomee
youtomee
11 мая в 17:10, ред.
не особо вижу, где он может пригодиться, речь не о том, что он сдал и играет слабо, а именно о его требованиях по контракту и по отношению к себе
gentlewolf
gentlewolf
11 мая в 16:27
    Oplot
    Oplot ответ Garrincha58 (раскрыть)
    11 мая в 14:19, ред.
    До хрена с пенальти,много с добиваний,в пустые.Штрафные за эти года только 1,примерно с сотни попыток.У Юве стала отсутствовать командная игра,при преходе Роналду Юве был одним из главных фаворитов ЛЧ.Плюс к этому еще бешеная зарплата.И уже возраст 36.О чем еще говорят эти 100 мячей?Роналду их забил только для себя.Клуб от этого ничего толкового не получил.Чемпионаты они и так брали и брали без него.И да,Квальярелла играя в более слабом клубом чем Роналду,более старше его,но он его обошел пару лет назад в гонке этих же бомбардиров.О чем еще говорить,если Роналду уже хочет бежать первым?
    Garrincha58
    Garrincha58
    11 мая в 13:43
    что вы все на него набросились кто бы кроме него за три сезона что он в Юве наколотил больше 100 голов назовите хоть одного игрока причём это серия А где забивать очень трудно да ещё в таком возрасте
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    11 мая в 13:39
    в Зенит, будет Малкому мячи подавать
    Bon Scott Жив
    Bon Scott Жив
    11 мая в 13:18
    Лажанулись Юве с этим нытиком. И без него постоянно скудо брали, в финалы ЛЧ выходили..
    zooveterinar
    zooveterinar
    11 мая в 13:13
    Вот ни задача и бабла хочется, и славы,и лигу чемпионов!!! В его карьере ,кажется наступил такой момент, где он уже сам не сможет решить,как он хочет,во-первых лопнул финансовый пузырь многих топ клубов,кстати скоро и зенита это коснется,у нас все с опозданием,чем в европе, конечно таких денег больших роналду никто не заплатит,в китае незнаю как,в млс уже пересмотрели свое отношение к европейским ,дорогим,стареющим футбольным звездам,многие их просто нехотят,есть под боком бразилия ,к примеру,аргентина и ряд других латино-амер.стран,причем футбольных!!! С хорошей мотивированной молодежью,которая стремится играть,а не отбывать на поле футбольном!!!во-вторых криштяну уже скоро сорок,влюбом случае какая б физика не была возрост он есть,проще взять двух 19летних югославцев,латиносов или еще кого то ,они будут в разы полезнее,талантливых ребят много,у нас кстати тоже!!! Так что роналду надо задуматься!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 мая в 13:10
    Он уже и на треть этой зарплаты не тянет. Годы свое берут.
    Loko best
    Loko best ответ kind pennywise (раскрыть)
    11 мая в 13:09
    Дело не только в пользе,которую он на поле приносит,Рон это раскрученный бренд и просто притягивает деньги с клуб.
    Caniggia
    Caniggia
    11 мая в 13:08
    Думаю, никто ему уже и десятку платить не будет в Европе.
    Loko best
    Loko best ответ juvenale (раскрыть)
    11 мая в 13:05
    А как же Юве?!!!
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    11 мая в 13:04
    Так придется мириться с уменьшением зарплдаты,годики-то давят..
    ДСА
    ДСА
    11 мая в 12:49
    Надо постараться с Ювентусом пробиться в Лигу Чемпионов.
    eleven LC
    eleven LC
    11 мая в 12:49
    Роналду пойдёт на понижение зп ради лиги чемпионов,денег у него и так полно
    Ювентус настолько сейчас плох что в лч им врядли пробиться!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    11 мая в 12:36
    При здраствующем "Зените" я бы не разбрасывался такими опрометчивыми заявлениями, вот только бы фэйр плей не мешался.
    mortid
    mortid
    11 мая в 12:35
    А как же америкосы, китайцы, тоже обнищали?
    kind pennywise
    kind pennywise
    11 мая в 12:18
    Ему уже 36 и той пользы что от него была раньше нет. 12-14 лямов ему хватит более чем, если он еще хочет сезона два попылить в Европе
    ФАНАТ_number one
    ФАНАТ_number one ответ juvenale (раскрыть)
    11 мая в 12:09
    кроме Юве ))
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    11 мая в 12:03
      drug01
      drug01
      11 мая в 11:53
      А результата пока нет....
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
      11 мая в 11:49
      В Европе есть команды, которые могут платить такую зарплату, но нет команд, которые хотят платить или иметь в команде Кристинку.
      shlomo
      shlomo
      11 мая в 11:48
      Все ...... Рон будет получать пособие по безработице...
      Байкал-38
      Байкал-38
      11 мая в 11:47
      Оказывается Юве сливает сезон, что бы Кристинка ушла? Там есть шанс вообще без еврокубков остаться.
      Была большая ошибка Кристи покупать, Юве стал хуже, как раз из-за нарцисса. Раньше была единая команда, а теперь все под ним, как он скажет так и будет.
      Elliada
      Elliada
      11 мая в 11:46
      Небольшое уточнение. В Европе нет клубов готовых платить такую зарплату
      juvenale
      juvenale
      11 мая в 11:41
      дураков нет
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