Ни один клуб не готов платить Роналду зарплату, которую он получает в «Юве»

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11 мая 2021, 11:39

Нападающий может покинуть «Ювентус».

Как сообщается, португалец примет решение о своём будущем в конце сезона. Если туринский клуб не попадёт в Лигу чемпионов, Криштиану планирует уйти из команды.

Однако главной проблемой Роналду является тот факт, что ни один клуб не готов платить португальцу такую зарплату, которую он получает в «Ювентусе». На данный момент форвард зарабатывает 31 млн евро за сезон.

Ранее стало известно, в каком клубе Роналду хочет завершить карьеру.