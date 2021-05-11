Жорже Мендеш предложил МЮ подписать Роналду на два сезона

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» , предложил услуги своего клиента «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил журналист итальянского издания Libero Фабио Сантини.

Жорже Мендеш предложил «Манчестер Юнайтед» подписать Роналду. Предложение агента английскому клубу было следующим: двухлетний контракт с зарплатой в 20 млн евро за сезон, что намного меньше, чем Роналду получает в «Ювентусе».