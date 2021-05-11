Жорже Мендеш предложил МЮ подписать Роналду на два сезона

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил услуги своего клиента «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил журналист итальянского издания Libero Фабио Сантини.
Жорже Мендеш предложил «Манчестер Юнайтед» подписать Роналду. Предложение агента английскому клубу было следующим: двухлетний контракт с зарплатой в 20 млн евро за сезон, что намного меньше, чем Роналду получает в «Ювентусе».
В МЮ и без него есть кому пенальти бить.
В МЮ и без него есть кому пенальти бить.
Он в последнее время отстаёт от Левандовски, Холанда, Мбаппе, а главное -Месси. Для него это как серпом по я..м, вот он и пытается забить при любой возможности.
А уже не тоРт, что был когда-то. Скоро приземлится где нить в Мордовии, подальше от налогов, поближе к Депардье...
Он в последнее время отстаёт от Левандовски, Холанда, Мбаппе, а главное -Месси. Для него это как серпом по я..м, вот он и пытается забить при любой возможности.
А уже не тоРт, что был когда-то. Скоро приземлится где нить в Мордовии, подальше от налогов, поближе к Депардье...