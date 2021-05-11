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Жорже Мендеш предложил МЮ подписать Роналду на два сезона

11 мая 2021, 12:33

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил услуги своего клиента «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил журналист итальянского издания Libero Фабио Сантини.

Жорже Мендеш предложил «Манчестер Юнайтед» подписать Роналду. Предложение агента английскому клубу было следующим: двухлетний контракт с зарплатой в 20 млн евро за сезон, что намного меньше, чем Роналду получает в «Ювентусе».

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Все комментарии
Loko best
Loko best ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 мая в 19:20
Очевидно,что Рон не тот,но и Месси совсем не тот.Не отстаёт он Месси в этом сезоне,посмотрите статистику в борьбе за ЗБ.
juvenale
juvenale
11 мая в 14:58
только бы срослось
Legend 6
Legend 6
11 мая в 14:31
Сбитый воробей никому не нужен. С его запросами.
В МЮ и без него есть кому пенальти бить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Loko best (раскрыть)
11 мая в 14:31
Если его задача забить (не для клуба, для своей статистики), и он берётся бить все штрафные, при этом забивая один из 70 ударов (статья была на эту тему недавно, 47 раз попал в стенку). Так если у тебя нету толку бить НЕ с пенальти, отдай это право другому. Глядишь, и голов бы больше было ,а значит и побед.
Он в последнее время отстаёт от Левандовски, Холанда, Мбаппе, а главное -Месси. Для него это как серпом по я..м, вот он и пытается забить при любой возможности.
А уже не тоРт, что был когда-то. Скоро приземлится где нить в Мордовии, подальше от налогов, поближе к Депардье...
galem72
galem72
11 мая в 13:54
В Манчестере нет завода Феррари. Так что партку будет скучно в Юнайтед.
КЭТиК
КЭТиК
11 мая в 13:52
Роналду вроде согласен и на меньшее.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 13:49
Будет как с Ювентусом
Накир
Накир
11 мая в 13:48
Не нужен он МЮ
Василий 50
Василий 50
11 мая в 13:39
Зачем он МЮ?
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ
11 мая в 13:38
Все таки решил удрать. В очередной раз докажет что это один из самых переоцененных футболистов за всю историю, если покинет Юве, который он сам же развалил.
Loko best
Loko best ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 мая в 12:54
Дайверы,это Сеарес с Альбой,не Рон Юве утопил,а руководство туринского клуба,своими непрофессиональными действиями.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 12:44
Времена дайвера прошли, тем более за такую зряплату. Он своей игрой просто утопил Ювентус...
STVA 1
STVA 1
11 мая в 12:39
Думаю поезд уже ушёл...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
11 мая в 12:35
После продления Кавани вряд ли Роналду подпишем, нападающих слишком много станет, другие позиции нужней укрепить.
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