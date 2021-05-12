«Монако» представил новый логотип

«Монако» представил новый бренд клуба RISE RISK REPEAT (Прим. — подниматься, рисковать, повторять), показав обновлённый логотип.

RISE — отмечает боевой и отважный дух клуба, который не страшится любых испытаний, о чём напоминают еврокубковые кампании и величайшие спортивные достижения.

RISK — отмечает готовность клуба рисковать и его способность (особенно с помощью Академии) развивать молодые таланты под надзором опытных футболистов.

REPEAT — подчёркивает способность «Монако» вставать на рельсы, вновь возвращаясь в борьбу и заново выстраивая команду, отвечающую высочайшим стандартам на поле и за его пределами. Это единственный клуб французской лиги, становившийся чемпионом хотя бы раз в каждом из последних шести десятилетий.