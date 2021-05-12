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«Монако» представил новый логотип

12 мая 2021, 07:40

«Монако» представил новый бренд клуба RISE RISK REPEAT (Прим. — подниматься, рисковать, повторять), показав обновлённый логотип.

RISE — отмечает боевой и отважный дух клуба, который не страшится любых испытаний, о чём напоминают еврокубковые кампании и величайшие спортивные достижения.

RISK — отмечает готовность клуба рисковать и его способность (особенно с помощью Академии) развивать молодые таланты под надзором опытных футболистов.

REPEAT — подчёркивает способность «Монако» вставать на рельсы, вновь возвращаясь в борьбу и заново выстраивая команду, отвечающую высочайшим стандартам на поле и за его пределами. Это единственный клуб французской лиги, становившийся чемпионом хотя бы раз в каждом из последних шести десятилетий.

Старый и новый логотипы

Напомним, этой весной клубный логотип также сменил «Интер».

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ДАША Д
ДАША Д
12 мая в 08:09
Дорого наверное им обошолся такой бренд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 07:47
Теперь точно чемпионами станут...
ЮЗИК
ЮЗИК
12 мая в 07:41
Монако легендарный клуб, как стал там Головин играть
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