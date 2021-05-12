Агент Камавинги: «У нас много предложений от топ-клубов»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Ренна» , прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны ведущих европейских клубов.

Поверьте мне, у нас есть много предложений, много хороших предложений. Я имею в виду топ-клубы. Сейчас самое время двигаться дальше, а играть в футбол в его возрасте — самое главное.

Ему приятно играть в хорошем клубе. Он может перейти в новый клуб этим летом или через год. Ему нужно поговорить со своей семьей, со своим отцом. Мы всё решим. Мы также поговорим с представителями «Ренна». Нам некуда спешить.

Он, наверное, лучший молодой игрок в мире. Ему только что исполнилось 18 лет. Он уже играл за сборную Франции. У него невероятный талант. Он мог бы играть в любой команде мира.