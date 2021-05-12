ГлавнаяНовости

Агент Камавинги: «У нас много предложений от топ-клубов»

12 мая 2021, 14:12

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны ведущих европейских клубов.

Поверьте мне, у нас есть много предложений, много хороших предложений. Я имею в виду топ-клубы. Сейчас самое время двигаться дальше, а играть в футбол в его возрасте — самое главное.

Ему приятно играть в хорошем клубе. Он может перейти в новый клуб этим летом или через год. Ему нужно поговорить со своей семьей, со своим отцом. Мы всё решим. Мы также поговорим с представителями «Ренна». Нам некуда спешить.

Он, наверное, лучший молодой игрок в мире. Ему только что исполнилось 18 лет. Он уже играл за сборную Франции. У него невероятный талант. Он мог бы играть в любой команде мира.

Все новости
Слухи«Шахтёр» предложил 35 млн евро за Локателли
Сегодня, 02:00 Комментарии2
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Вчера, 21:58 Комментарии13
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Вчера, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Вчера, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Вчера, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
16 мая Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID
12 мая в 15:11
По любому Зенит первый в списке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 14:36
Его ценник упал!
dimagas2
dimagas2
12 мая в 14:25
В этом сезоне негретенок здал знатно,так что никто его покупать не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 14:16
На то он и агент...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100