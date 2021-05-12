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«Беневенто» выкупит права на Гайча у ЦСКА, если сохранит прописку в Серии А

12 мая 2021, 11:17

Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА, может остаться в итальянском клубе.

Как сообщается, «Беневенто» планирует активировать опцию выкупа в контракте футболиста, которая составляет 10 млн евро, если сохранит место в Серии А на следующий сезон. На данный момент клуб занимает 18-ю позицию, отставая от 17-го места на 3 очка.

Отмечается, что в числе заинтересованных в трансфере Гайча команд находятся «Милан», «Интер», «Дженоа», «Лацио» и «Рома».

В нынешнем сезоне аргентинец провёл 12 матчей в Серии А, записав на свой счёт 2 гола, один из которых был забит в ворота «Ювентуса».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
12 мая в 17:23, ред.
Тогда удачи Беневенто в этом не легком деле сохранения прописки в Серии А.
УЕСКА
УЕСКА
12 мая в 17:16
Значит не выкупят.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
12 мая в 15:04
А Олич то причём, у Беневенто право выкупа. ЦСКА уже ничего не решает. Другое дело, что Беневенто вряд ли сохранит прописку в Серии А.
1_DEIVID
1_DEIVID
12 мая в 15:02
Беневенто не останется в Серии А.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 мая в 13:57
Я даже не сомневаюсь, но кто дает такую информацию в прессу? Интер с Миланом интерес не проявляли, а агенты уже трубят об этом.
cska59
cska59
12 мая в 13:17
Ну тогда я с детства за Беневенто.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 12:43
Олич подумает может Гайч и нам пригодится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Dirty_Harry (раскрыть)
12 мая в 11:43
Дело не в статистике. Ему всего 21 год. Есть перспективы роста. В Италии люди в футболе не хуже тебя разбираются, мне кажется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 11:39
Да уж, суперфорвард с 2 голами из команды с 18 места. Который не пригодился даже коням.
И на которого претендует целый список команд из первой шестёрки Италии.
Или я чего то не понимаю, или ЦСКА впору организовывать аукцион. Кто больше даст, тому и Гайч. Но скорее всего идёт предпродажная подготовка гинера...
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 11:31
Что то значит в парне есть, что то увидели. А наш Витя плохо видел похоже .
Mekail
Mekail
12 мая в 11:28
Ключевое слово если
ДСА
ДСА
12 мая в 11:24
Поболеем за этот клуб, что бы и проблемы ЦСКА с игроком тоже решились.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
12 мая в 11:24
Смотришь его статистику прям суперфорвард особенно Интеру с Миланом нужен, опять эти агенты...
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