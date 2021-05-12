«Беневенто» выкупит права на Гайча у ЦСКА, если сохранит прописку в Серии А

1620807446

12 мая 2021, 11:17

Нападающий «Беневенто» , права на которого принадлежат ЦСКА , может остаться в итальянском клубе.

Как сообщается, «Беневенто» планирует активировать опцию выкупа в контракте футболиста, которая составляет 10 млн евро, если сохранит место в Серии А на следующий сезон. На данный момент клуб занимает 18-ю позицию, отставая от 17-го места на 3 очка.

Отмечается, что в числе заинтересованных в трансфере Гайча команд находятся «Милан», «Интер», «Дженоа», «Лацио» и «Рома».

В нынешнем сезоне аргентинец провёл 12 матчей в Серии А, записав на свой счёт 2 гола, один из которых был забит в ворота «Ювентуса».